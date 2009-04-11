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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сиена
Болонья - Сиена: обзор матча 11 апреля 2009
Болонья
11.04.2009, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 4
Завершен
Сиена
20'
М. Мараццина
6'
Э. Калайо
11'
Д. Портанова
62'
А. Геззаль
81'
Х. Харджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сиена
ГОЛ! 1:4!
Х. Харджа
Замена
Н. Мингаццини
️️️️
Г. Мудингай
ГОЛ! 1:3!
А. Геззаль
Замена
К. Аморозо
️️️️
М. Мутарелли
Замена
М. Фрик
️️️️
М. Маккароне
Замена
А. Геззаль
️️️️
Э. Калайо
Замена
П. Освальдо
️️️️
Д. Бомбардини
Замена
Д. Элефверопулос
️️️️
Д. Курчи
ГОЛ! 1:2!
М. Мараццина
20'
11'
ГОЛ! 0:2!
Д. Портанова
ГОЛ! 0:1!
Э. Калайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
74
Давиде Бомбардини
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Диего Коэльо
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Сиена
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
20
Лукаш Яролим
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
4
Марио Фрик
ЦФ
3-2-2-2
40
Яннарилли
0
Ланна
3
Бритос
18
Морас
0
Вольпи
16
Мудингай
74
Бомбардини
20
Мутарелли
0
Мараццина
9
Ди Вайо
3-5-2
23
Курчи
28
Брандау
90
Портанова
36
Дель Гроссо
5
Кодря
13
Харджа
14
Галлоппа
8
Вергассола
18
Суньига
16
Калайо
7
Маккароне
16
Мудингай
80
Мингаццини
80
Мингаццини
16
Мудингай
74
Бомбардини
10
Освальдо
10
Освальдо
74
Бомбардини
20
Мутарелли
0
Аморозо
0
Аморозо
20
Мутарелли
23
Курчи
0
Элефверопулос
0
Элефверопулос
23
Курчи
16
Калайо
5
Геззаль
5
Геззаль
16
Калайо
7
Маккароне
4
Фрик
4
Фрик
7
Маккароне
Остались в запасе
Болонья
Сиена
6
Диего Коэльо
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
Главный тренер
Даниэле Арригони
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
6
Диего Коэльо
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
Остались в запасе
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Болонья - Сиена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ренато ДальАра
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