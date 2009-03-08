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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сампдория
Болонья - Сампдория: обзор матча 08 марта 2009
Болонья
08.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
45'
М. Ди Вайо
87'
М. Ди Вайо
90'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сампдория
ГОЛ! 3:0!
М. Ди Вайо
ГОЛ! 2:0!
М. Ди Вайо
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Д. Бомбардини
Замена
М. Мустаккио
️️️️
Р. Циглер
Замена
К. Беллуччи
️️️️
Д. Гастальделло
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
Д. Коэльо
Замена
К. Аморозо
️️️️
М. Мутарелли
Желтая карточка
М. Станкявичус
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Вайо
18'
Замена
А. Раджи
️️️️
С. Луккини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Диего Коэльо
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
20
Массимо Мутарелли
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Марко Берначчи
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-3-2-1
40
Яннарилли
0
Ланна
19
Терци
3
Бритос
6
Коэльо
0
Вольпи
16
Мудингай
20
Мутарелли
74
Бомбардини
9
Ди Вайо
3-2-2-2
12
Кастеллацци
3
Циглер
20
Аккарди
17
Луккини
18
Станкявичус
5
Гастальделло
27
Дессена
23
Саммарко
99
Кассано
11
Паццини
6
Коэльо
10
Адаилтон
10
Адаилтон
6
Коэльо
74
Бомбардини
80
Валиани
80
Валиани
74
Бомбардини
20
Мутарелли
0
Аморозо
0
Аморозо
20
Мутарелли
3
Циглер
17
Мустаккио
17
Мустаккио
3
Циглер
17
Луккини
24
Раджи
24
Раджи
17
Луккини
5
Гастальделло
20
Беллуччи
20
Беллуччи
5
Гастальделло
Остались в запасе
Болонья
Сампдория
0
Марко Берначчи
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
Главный тренер
Даниэле Арригони
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
0
Марко Берначчи
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Болонья - Сампдория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ренато ДальАра
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