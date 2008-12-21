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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Болонья
Лечче - Болонья: обзор матча 21 декабря 2008
Лечче
21.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Болонья
Замена
️️️️
Фабиано
Замена
А. Родригез Сезар
️️️️
М. Берначчи
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
Ф. Валиани
Желтая карточка
А. Дзанкетта
Замена
️️️️
Д. Мунари
Желтая карточка
Р. Скьяви
Желтая карточка
Д. Бомбардини
Желтая карточка
Г. Стендардо
20'
Желтая карточка
К. Терци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
14
Фабиано
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
6
Анжело
ПП
26
Фабио Касерта
ПП
21
Даниэле Качья
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Марко Берначчи
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
2-5-2
22
Бенусси
14
Фабиано
2
Стендардо
0
Арьятти
6
Анжело
11
Мунари
7
Дзанкетта
26
Касерта
90
Тирибокки
21
Качья
4-4-2
40
Яннарилли
19
Терци
18
Морас
3
Бритос
0
Ланна
80
Валиани
16
Мудингай
0
Вольпи
80
Мингаццини
9
Ди Вайо
0
Берначчи
80
Валиани
10
Адаилтон
10
Адаилтон
80
Валиани
0
Берначчи
0
Сезар
0
Сезар
0
Берначчи
Маркини
0
Аморозо
0
Аморозо
Маркини
Остались в запасе
Лечче
Болонья
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Лечче - Болонья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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