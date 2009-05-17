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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лечче
Болонья - Лечче: обзор матча 17 мая 2009
Болонья
17.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Лечче
37'
М. Ди Вайо
90'
С. Вольпи
30'
С. Тирибокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лечче
Желтая карточка
С. Вольпи
ГОЛ! 2:1!
С. Вольпи
Замена
Ф. Касерта
️️️️
А. Седрик Конан
Желтая карточка
М. Кастеллини
Замена
К. Аморозо
️️️️
Н. Мингаццини
Замена
М. Мараццина
️️️️
П. Освальдо
Замена
Д. Маркини
️️️️
М. Мутарелли
Красная карточка
Д. Пападопулос
ГОЛ! 1:1!
М. Ди Вайо
ГОЛ! 0:1!
С. Тирибокки
15'
Желтая карточка
А. Седрик Конан
15'
Замена
Г. Стендардо
️️️️
Р. Скьяви
Замена
Д. Вивес
️️️️
Д. Мунари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
4
Эдиньо
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Диего Коэльо
ЦП
5
Давиде Маркини
ЦП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
3-3-1-2
40
Яннарилли
19
Терци
18
Морас
0
Кастеллини
0
Вольпи
80
Мингаццини
80
Валиани
20
Мутарелли
9
Ди Вайо
10
Освальдо
4-2-3
22
Бенусси
3
Поленьи
14
Скьяви
14
Фабиано
3
Джулиатто
4
Эдиньо
11
Мунари
33
Пападопулос
90
Тирибокки
25
Конан
20
Мутарелли
5
Маркини
5
Маркини
20
Мутарелли
10
Освальдо
0
Мараццина
0
Мараццина
10
Освальдо
80
Мингаццини
0
Аморозо
0
Аморозо
80
Мингаццини
14
Скьяви
2
Стендардо
2
Стендардо
14
Скьяви
11
Мунари
5
Вивес
5
Вивес
11
Мунари
25
Конан
26
Касерта
26
Касерта
25
Конан
Остались в запасе
Болонья
Лечче
6
Диего Коэльо
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
Главный тренер
Даниэле Арригони
21
Антонио Розати
ВР
0
Лука Арьятти
ЛП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
6
Диего Коэльо
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
0
Лука Арьятти
ЛП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Болонья - Лечче
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Ренато ДальАра
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