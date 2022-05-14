Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хави Гарсия - статистика

Завершил карьеру
22 февраля 1987 (39), Мула
#6 | Полузащитник
186 см | 82 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
17
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 2
14.05.2022
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 1
06.05.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 2
01.05.2022
Боавишта
80' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Маритиму
4 : 0
16.04.2022
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
1 : 0
09.04.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
0 : 1
20.03.2022
Порту
1' - 21'
18'
Португалия. Примейра, 26 тур
Белененсеш
0 : 0
12.03.2022
Боавишта
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Боавишта
1 : 1
05.03.2022
Брага
1' - 55'
37'
Португалия. Примейра, 24 тур
Эшторил
2 : 3
27.02.2022
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Боавишта
2 : 2
18.02.2022
Бенфика
1' - 90'
47'
Португалия. Примейра, 22 тур
Портимоненси
1 : 1
12.02.2022
Боавишта
89' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
1 : 1
15.01.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
2 : 0
11.12.2021
Боавишта
1' - 76'
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
04.12.2021
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 1
30.10.2021
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 0
25.10.2021
Белененсеш
1' - 90'
84'
Португалия. Примейра, 7 тур
Боавишта
1 : 1
27.09.2021
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Визела
1 : 1
28.08.2021
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Боавишта
2 : 0
23.08.2021
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Боавишта
3 : 0
16.08.2021
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
61'
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
3 : 0
09.08.2021
Боавишта
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
1
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
2
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
5
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
8
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+