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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Маритиму
Боавишта - Маритиму: обзор матча 04 декабря 2021
Боавишта
04.12.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 1
Завершен
Маритиму
5'
П. Муса
90+5'
Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Маритиму
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Энрике
Пас отдал
К. Баке
90'
+2
Замена
Л. Андраде
️️️️
D. Mendes
Замена
К. Горре
️️️️
П. Муса
80'
80'
Замена
К. Баке
️️️️
Э. Коста
80'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
78'
Желтая карточка
Рикардиньо
Вторая желтая
Г. Макута
76'
69'
Вторая желтая
Зайнадине
66'
Замена
Рикардиньо
️️️️
Р. Гитан
63'
Желтая карточка
D. Mendes
Замена
С. Перес
️️️️
И. Вукотич
62'
48'
Желтая карточка
Зайнадине
46'
Замена
Энрике
️️️️
А. Видигаль
Желтая карточка
И. Вукотич
42'
Желтая карточка
Г. Макута
40'
23'
Желтая карточка
К. Винк
23'
Желтая карточка
М. Коста
Желтая карточка
П. Муса
19'
ГОЛ! 1:0!
П. Муса
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
12
Джексон Поросо
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
25
Янис Амаш
ЦФ
23
Натан
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
87
Витор Коста
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
7
Андре Видигаль
ЦП
2
Клаудио Винк
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
11
Кенжи Горре
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
1-2-2-5
1
Бейранванд
26
Абаскаль
6
Хави Гарсия
8
Вукотич
42
Макута
7
Сауэр
10
Нжийе
23
Натан
25
Амаш
9
Муса
12
Поросо
2-3-5
10
Виктор
4
Коста
5
Зайнадине
87
Коста
66
7
Видигаль
2
Винк
12
Коста
10
Бельтраме
99
Гитан
95
Таго
8
Вукотич
24
Перес
24
Перес
8
Вукотич
9
Муса
11
Горре
11
Горре
9
Муса
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
12
Коста
10
Баке
10
Баке
12
Коста
7
Видигаль
93
Энрике
93
Энрике
7
Видигаль
66
5
Андраде
5
Андраде
66
99
Гитан
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
99
Гитан
Остались в запасе
Боавишта
Маритиму
1
Рафаэль Бракали
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Боавишта - Маритиму
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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