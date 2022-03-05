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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Брага
Боавишта - Брага: обзор матча 05 марта 2022
Боавишта
05.03.2022, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 1
Завершен
Брага
53'
Ю. Нжийе
37'
Р. Орта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Брага
90'
+6
Желтая карточка
А. Мусрати
88'
Замена
Д. Лейте
️️️️
П. Оливейра
86'
Желтая карточка
П. Оливейра
Желтая карточка
Г. Макута
84'
Желтая карточка
П. Муса
73'
71'
Желтая карточка
Я. Коуто
Замена
К. Горре
️️️️
Ю. Нжийе
70'
69'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Гомеш
69'
Замена
А. Руис
️️️️
Витинья
62'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Ф. Силва
62'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
Д. Поросо
57'
Замена
С. Перес
️️️️
Х. Гарсия
55'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Нжийе
Пас отдал
Г. Сауэр
53'
Желтая карточка
Р. Бракали
45'
+1
Желтая карточка
Х. Гарсия
37'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Орта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
23
Натан
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
24
Себастьян Перес
ЦП
11
Кенжи Горре
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
21
Fran
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
56
Шуррле
ЦП
18
Мигель Фале
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бракали
4
Каннон
12
Поросо
26
Абаскаль
25
Амаш
6
Хави Гарсия
23
Натан
42
Макута
10
Нжийе
7
Сауэр
9
Муса
4-3-2-1
1
Матеус
70
Силва
15
Оливейра
6
Карму
3
Тормена
21
Гомеш
73
Мусрати
6
Орта
8
Каштру
21
Орта
9
Витинья
6
Хави Гарсия
24
Перес
24
Перес
6
Хави Гарсия
10
Нжийе
11
Горре
11
Горре
10
Нжийе
21
Гомеш
74
Моура
74
Моура
21
Гомеш
15
Оливейра
2
Лейте
2
Лейте
15
Оливейра
70
Силва
27
Коуто
27
Коуто
70
Силва
8
Каштру
45
Медейрос
45
Медейрос
8
Каштру
9
Витинья
9
Руис
9
Руис
9
Витинья
Остались в запасе
Боавишта
Брага
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
21
Fran
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
56
Шуррле
ЦП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
21
Fran
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
56
Шуррле
ЦП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Боавишта - Брага
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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