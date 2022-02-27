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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Боавишта
Эшторил - Боавишта: обзор матча 27 февраля 2022
Эшторил
27.02.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 24 тур
2 : 3
Завершен
Боавишта
6'
Б. Виталь
54'
L. Ruiz (П)
20'
П. Муса
49'
Р. Абаскаль
85'
Л. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Боавишта
90'
+3
Замена
J. De Santis
️️️️
Г. Сауэр
90'
+2
Замена
T. Ilori
️️️️
Л. Сантуш
90'
Желтая карточка
Д. Поросо
89'
Желтая карточка
Г. Сауэр
Желтая карточка
Р. Коли
88'
85'
ГОЛ! 2:3!
Л. Сантуш
Пас отдал
Р. Абаскаль
79'
Замена
P. Ntep
️️️️
Ю. Нжийе
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
Х. Мбула
77'
Замена
A. Clóvis
️️️️
L. Ruiz
68'
Замена
А. Франку
️️️️
Ч. Жеральдеш
68'
66'
Желтая карточка
Ю. Нжийе
Желтая карточка
J. Gamboa
61'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
L. Ruiz
54'
51'
Желтая карточка
Л. Сантуш
49'
ГОЛ! 1:2!
Р. Абаскаль
Пас отдал
Г. Сауэр
20'
ГОЛ! 1:1!
П. Муса
Пас отдал
Г. Сауэр
ГОЛ! 1:0!
Б. Виталь
Пас отдал
D. Bruno
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
11
Артур Гомес
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
23
Натан
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
30
Карлес Сория
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
33
André Clóvis
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
11
Manuel Namora
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
21
Fran
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
4-2-2-2
99
Фигейра
22
5
Виталь
13
Коли
3
Вильям
16
32
Розье
12
Жеральдеш
11
Мбула
11
11
Гомес
4-1-1-2-2
1
Бракали
23
Натан
12
Поросо
26
Абаскаль
4
Каннон
6
Хави Гарсия
42
Макута
7
Сауэр
10
Нжийе
77
Сантуш
9
Муса
12
Жеральдеш
10
Франку
10
Франку
12
Жеральдеш
11
Мбула
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
11
Мбула
11
33
33
11
77
Сантуш
34
34
77
Сантуш
10
Нжийе
29
29
10
Нжийе
7
Сауэр
9
9
7
Сауэр
Остались в запасе
Эшторил
Боавишта
12
Тиаго Силва
ВР
30
Карлес Сория
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
1
Алиреза Бейранванд
ВР
13
Guito
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
11
Manuel Namora
ЦФ
21
Fran
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
30
Карлес Сория
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
13
Guito
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
11
Manuel Namora
ЦФ
21
Fran
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Эшторил - Боавишта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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