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Хави Гарсия
Новости
Хави Гарсия - новости
Завершил карьеру
22 февраля 1987 (39), Мула
#6 | Полузащитник
186 см | 82 кг
Испания
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Фото
Определен самый убыточный трансфер в РПЛ за последние 10 лет
2025.07.15 19:56
23
Экс-полузащитник «Зенита» Гарсия закончил карьеру в 35 лет
2022.06.23 07:34
1
Хави Гарсия: «Надеюсь, в этом году «Зенит» с Семаком станут чемпионами России»
2018.12.06 23:47
5
Хави Гарсия призвал испанских болельщиков посетить ЧМ-2018 в России
2017.11.13 06:43
12
Хави Гарсия признался, что в «Зените» не получал удовольствия от футбола
2017.09.28 21:23
16
Хави Гарсия: «Фанаты «Бетиса» на тренировке сделали больше шума, чем фанаты «Зенита» – на играх»
2017.08.17 19:39
33
Селюк: «Зенит» станет чемпионом из-за того, что соперники у него слабые»
2017.08.16 10:53
12
Орещук доволен работой Сарсании на трансферном рынке в «Зените»
2017.08.16 08:22
4
Бышовец разглядел четкую трансферную концепцию Манчини в «Зените»
2017.08.16 06:19
2
Хави Гарсия попрощался с «Зенитом» на русском языке
2017.08.15 11:05
17
Хави Гарсия заявил, что в холодной России ему не хватало таких болельщиков, как у «Бетиса»
2017.08.14 23:34
14
«Зенит» сообщил, что Гарсия переходит в «Бетис»
2017.08.14 17:14
20
Фото
Гарсия прилетел в Испанию для завершения перехода в «Бетис»
2017.08.12 15:26
6
Хави Гарсия прилетел в Севилью, полузащитник «Зенита» перейдет в «Бетис»
2017.08.12 14:50
Гарай вместо «Спартака» может перейти в «Зенит»
2017.08.10 11:04
44
Манчини не взял Ивановича и Гарсию на матч с «Уралом», Краневиттер полетел в Екатеринбург
2017.08.08 17:10
2
Агент: «Будущее Хави Гарсии? На этой неделе я ожидаю изменений»
2017.08.07 22:00
3
Источник: «Бетис» договорился о покупке Хави Гарсии за 1,5 миллиона
2017.08.07 18:48
6
«Малага» сообщила, что ей не нужен Хави Гарсия
2017.08.06 11:52
1
Агент Гарсии заявил, что игрок счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в РФПЛ
2017.08.01 17:47
5
Хави Гарсия договорился с «Бетисом» о контракте
2017.08.01 14:16
10
Чухлов: «Смольников играл активно, но с последним пасом у него беда»
2017.08.01 09:54
5
Воробьев: «У Мамманы есть потенциал. Это удачный ход «Зенита»
2017.08.01 08:53
9
Фурсенко: «Пока Гарсия – игрок «Зенита»
2017.07.31 16:30
1
Гарсия хочет расторгнуть контракт с «Зенитом»
2017.07.31 12:20
18
Иванович: «Зенит» пропустил один мяч за четыре матча! Какие еще проблемы с обороной?»
2017.07.31 06:36
13
«Бетис» предлагает за Хави Гарсию 4 миллиона
2017.07.27 09:52
5
«Малага» намерена приобрести у «Зенита» Хави Гарсию
2017.07.24 22:48
4
Орлов: «Понравился костюм Манчини. В Хабаровске он вышел как на подиум»
2017.07.18 07:17
10
«Зенит» отказал «Бордо» в аренде Хави Гарсии
2017.07.18 06:48
7
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