Хави Гарсия попрощался с «Зенитом» на русском языке

Полузащитник Хави Гарсия, перешедший в «Бетис», попрощался с руководством, футболистами и фанатами «Зенита». Напомним, трансфер испанца состоялся в прошедший понедельник.

«Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с «Зенитом». Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб.

Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас, из «Зенита»! Спасибо, «Зенит», спасибо, Санкт-Петербург! До свидания!» – написал в инстаграме Гарсия.