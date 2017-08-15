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    Хави Гарсия попрощался с «Зенитом» на русском языке

    Полузащитник Хави Гарсия, перешедший в «Бетис», попрощался с руководством, футболистами и фанатами «Зенита». Напомним, трансфер испанца состоялся в прошедший понедельник.

    «Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с «Зенитом». Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб.

    Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас, из «Зенита»! Спасибо, «Зенит», спасибо, Санкт-Петербург! До свидания!» – написал в инстаграме Гарсия.

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    Источник: Instagram

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    15.08.2017 11:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 15 августа 2017, 18:42

      Вот, отвратное амплуа: ЦОП - питбуль - провокатор!!! Но честно и полезно отработал контракт! Игрок - противный, но качественный и профессиональный.. без снобизма к РФПЛ и болелам.

      1
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 15 августа 2017, 14:40

      Гарсия красавчик! Удачи в новом клубе!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 14:01

      Успехов, Хави. У нас ты был молодцом!

      1
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 15 августа 2017, 13:57

      Спасибо Гарсия за все

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 15 августа 2017, 13:39

      За три года ничем особым не отметился, получал много карточек и нарушал правила часто.

      1
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      Рейтинг: +93

      Palev0 15 августа 2017, 13:28

      Успехов в новом клубе и спасибо за всё!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2017, 13:22

      Манчини для него стал злым гением пришел тот в МанСити и ему пришлось покинуть ее, пришел он сейчас в Зенит и ему опять пришлось уйти

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 августа 2017, 13:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      слишком трогательно. эти мешки такого не заслуживают.

      -6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 13:16

      Хороший футболист, но надо дать дорогу молодым.

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 15 августа 2017, 13:03

      А в Португалии написал, что ему не хватало таких болельщиков, как у Бетиса

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