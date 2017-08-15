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Хави Гарсия попрощался с «Зенитом» на русском языке

15 августа 2017, 11:05
17

Полузащитник Хави Гарсия, перешедший в «Бетис», попрощался с руководством, футболистами и фанатами «Зенита». Напомним, трансфер испанца состоялся в прошедший понедельник.

«Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с «Зенитом». Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб.

Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас, из «Зенита»! Спасибо, «Зенит», спасибо, Санкт-Петербург! До свидания!» – написал в инстаграме Гарсия.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Бетис Хави Гарсия
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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raritet
1502784561
Удачи тебе, Хави!
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Большой Медведь
1502785643
И тебе спасибо!
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BAIv
1502785873
костолом конечно, как и многие иностранцы играющие у нас, в родную испанию потянуло там тепло
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Zubo
1502786791
Спасибо, Хави ! Это были крутые годы, с тобой Зенит одержал много ярких побед ! Удачи в Бетисе !
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El_Chori
1502792219
слишком трогательно. эти мешки такого не заслуживают.
Ответить
Palev0
1502792882
Успехов в новом клубе и спасибо за всё!
Ответить
ZENIT-59
1502793549
За три года ничем особым не отметился, получал много карточек и нарушал правила часто.
Ответить
FCZenit1990
1502794643
Спасибо Гарсия за все
Ответить
prezent2017
1502794885
Успехов, Хави. У нас ты был молодцом!
Ответить
DEFENDER114
1502811751
Вот, отвратное амплуа: ЦОП - питбуль - провокатор!!! Но честно и полезно отработал контракт! Игрок - противный, но качественный и профессиональный.. без снобизма к РФПЛ и болелам.
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