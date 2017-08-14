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    «Зенит» сообщил, что Гарсия переходит в «Бетис»

    «Зенит» сообщил, что договорился с «Бетисом» о переходе полузащитника Хави Гарсии в клуб из Севильи.

    Испанец перебрался в стан сине-бело-голубых из «Манчестер Сити» в августе 2014 года за 16,8 миллиона евро.

    В составе петербуржцев 30-летний футболист провел 108 матчей, записав на свой счет семь голов. Вместе с «Зенитом» Гарсия завоевал чемпионство РФПЛ, Кубок России и дважды стал обладателем Суперкубка страны.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.08.2017 17:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 14 августа 2017, 20:30

      удачи тебе хави спасибо за все...!!!но хорошо что продали грязно играл.,,а про потерю денег увы мы не молодеем 3года отдал своих думаю млн 6-8 зенит с него выручил

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 14 августа 2017, 19:25

      Уууу, вот это аут. Аут из камин.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 августа 2017, 18:50

      Плюс для Зенита

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > XaXatyn 14 августа 2017, 22:31

      Я бы сказал даже минус!! Минус 4,5 миллиона в зарплатой ведомости

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Alex ostrov 15 августа 2017, 10:34

      Плюс освободилась зарплатная ведомость

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 14 августа 2017, 17:57

      Спасибо ему и удачи в новом клубе

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 августа 2017, 17:42

      за 17 купили, за 1.5 продали, + ещё и зарплату немалую платили... в Китай бы тогда за 10ку сплавили бы...

      -1
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 > STAFOR13 14 августа 2017, 17:43

      Прикрыли уже Китайскую лавку)

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > STAFOR13 14 августа 2017, 17:45

      Почему за 1,5? есть точная инфа? Если так, то конечно сильно подешевел...в 10 раз...

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > zlobny_zenitos 14 августа 2017, 18:11

      вот, внизу стоит он на данный момент 7 млн на трансфермаркете, а отдали за 1.5 млн https://www.transfermarkt.com.tr/javi-garcia/profil/spieler/36350

      -2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > STAFOR13 14 августа 2017, 18:55

      народное достояние компенсирует

      -1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 августа 2017, 17:42

      Спасибо! Удачи!)))

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      Рейтинг: +6309

      порт 14 августа 2017, 17:35

      Взяли в аренду, или выкупили?

      0
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 14 августа 2017, 17:15

      Сливают старую гвардию.

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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 > sv1969 14 августа 2017, 17:29

      согласен, он пережиток прошлых эпох и только разрушитель, тогда, как современный футбол требует быть разносторонним.

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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 > sv1969 14 августа 2017, 17:33

      он же как то пробовал, не намного лучше Нету. да и он привык, что если ошибется, за спиной есть кому подчистить, а ЦЗ не имеет права так играть.

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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 > sv1969 14 августа 2017, 17:42

      Ещё бы пару защитников сильных и Нету сплавить, и можно в Лиге Европы пошуметь

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      huntelaar25 > sv1969 14 августа 2017, 18:02

      я вообще-то не фанат Зенита, я за красивый и содержательный футбол.

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      huntelaar25 > sv1969 14 августа 2017, 18:22

      Просто сейчас самый содержательный футбол показывает Зенит, его и смотрю и комментирую.

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      huntelaar25 > sv1969 14 августа 2017, 18:45

      Будем надеяться, что и остальные российские клубы подтянуться.Остается только ждать.

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