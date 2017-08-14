«Зенит» сообщил, что Гарсия переходит в «Бетис»

«Зенит» сообщил, что договорился с «Бетисом» о переходе полузащитника Хави Гарсии в клуб из Севильи.

Испанец перебрался в стан сине-бело-голубых из «Манчестер Сити» в августе 2014 года за 16,8 миллиона евро.

В составе петербуржцев 30-летний футболист провел 108 матчей, записав на свой счет семь голов. Вместе с «Зенитом» Гарсия завоевал чемпионство РФПЛ, Кубок России и дважды стал обладателем Суперкубка страны.