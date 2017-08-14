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    Хави Гарсия заявил, что в холодной России ему не хватало таких болельщиков, как у «Бетиса»

    Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия, подписавший трехлетний контракт с «Бетисом», отметил, что на его переход в испанский клуб повлияли местные болельщики.

    «Болельщики стали одной из главных причин моего перехода. Я перехожу сюда из более холодной страны, где мне этого не хватало. Нет лучшего варианта, чем перебраться в «Бетис», у которого лучшие болельщики в Испании», – сказал Гарсия.

    В составе «Зенита» Гарсия выступал с 2014 года, выиграв чемпионат России.

    Источник: ФК «Бетис»

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    14.08.2017 23:34
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 августа 2017, 11:27

      Паредес на этот счет сказал что в европе болеют ваще спокойно по сравнению с Аргентиной, оно и правда

      1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 15 августа 2017, 11:14

      Ах ты ж падла неблагодарная! Значит, в России тебя хуже принимали? Мол, холодно, все дела? Теплолюбиво-лицемерный овощ - вот, кто ты. Вали на хрен отсюда, испанское недоразумение! Хотя бы из вежливости не стал бы такого говорить, придурок. Когда переходишь в новый клуб говори хорошее о новых болелах, а не поливай грязью старых.

      -2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 15 августа 2017, 10:01

      Вылетит из примеры и скажет болельщики не поддерживали.
      Ленивая Гниль.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 августа 2017, 06:36

      умеет подмазаться

      1
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 15 августа 2017, 05:42

      Конченый

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 августа 2017, 02:36

      Ну и скатертью дорога...

      3
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 15 августа 2017, 01:12

      Лизнул так лизнул...чем же мы тебя плохо принимали? Врать не хорошо. А вообще, да поправят меня, если я не прав, болельщики которые глубже следят за Примерой, где там этот Бетис? Тут ты играл в ЛЧ, ЛЕ...а там? Балбес...

      7
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 августа 2017, 01:02

      Обкакал теплолюбивый фрукт (или овощ))))) питерских болел за нехватку...

      0
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      Рейтинг: +17746

      paracetamol 15 августа 2017, 00:41

      Надо местным ж... полизать, старый уже, могут выгнать, а кто возьмет, разве что спам?

      3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 августа 2017, 00:15

      Фига се подхалим..однако ж...

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