Хави Гарсия заявил, что в холодной России ему не хватало таких болельщиков, как у «Бетиса»

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия, подписавший трехлетний контракт с «Бетисом», отметил, что на его переход в испанский клуб повлияли местные болельщики.

«Болельщики стали одной из главных причин моего перехода. Я перехожу сюда из более холодной страны, где мне этого не хватало. Нет лучшего варианта, чем перебраться в «Бетис», у которого лучшие болельщики в Испании», – сказал Гарсия.

В составе «Зенита» Гарсия выступал с 2014 года, выиграв чемпионат России.