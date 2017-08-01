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    Чухлов: «Смольников играл активно, но с последним пасом у него беда»

    Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что команде еще предстоит укрепить центр обороны. Напомним, что в матче третьего тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Зенит» в центре обороны вышел Хави Гарсия.

    — Хави Гарсия – не выход из ситуации. Столько фолов на нем... Такое ощущение, что отбирать мяч без фола он не умеет. Все время нарушает. Хорошо, что Иванович везде успевал. Он хорошо сейчас готов: похудевший, постройневший, я бы сказал, помолодевший. Может, Нету отдохнет, будет готов. Смольников играл, как всегда, очень активно. Самоотдача – сумасшедшая, бровку вспахивал, в нападении отрабатывал. С последним пасом, конечно, у него беда. Он должен был хотя бы два-три раза исполнить, все-таки человек в «Зените» играет, мастерство должно прибывать. Как доходит до последнего паса – ни о чем.

    — Последний удар – тоже.

    — Да. В одном моменте чего-то ждал, расслабился – и по ногам получил. Не хватает ему этого действия. Хотя врывается за спины защитников хорошо. Шатов этого не делает.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.08.2017 09:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 августа 2017, 18:24

      Боря , помним и любим тебя , всегда рад услышать твоё мнение

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 1 августа 2017, 12:37

      В плане последнего паса и ударов, да и в целом Анюков конечно посильнее будет, но возраст дает о себе знать и скорость уже не та! Будем надеяться, что Смола улучшит технику!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 августа 2017, 12:15

      Смольников посредственный игрок для команд второй восьмерки, обводки нет удара нет передачи в штрафную из 100 один да дойдет до адресата,а своими забегами очень часто оголяет свой фланг,что тоже не есть хорошо

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 1 августа 2017, 11:28

      У Смольникова большие проблемы с азами техники, такое впечатление, что его срочно выписали из легкоатлетической секции. А Шатов никак от мини-футбола отделаться не может.

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      Рейтинг: +1532

      starche 1 августа 2017, 10:56

      Чухлов прав.

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