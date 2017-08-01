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  • Чухлов: «Смольников играл активно, но с последним пасом у него беда»

Чухлов: «Смольников играл активно, но с последним пасом у него беда»

1 августа 2017, 09:54
5

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что команде еще предстоит укрепить центр обороны. Напомним, что в матче третьего тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Зенит» в центре обороны вышел Хави Гарсия.

— Хави Гарсия – не выход из ситуации. Столько фолов на нем... Такое ощущение, что отбирать мяч без фола он не умеет. Все время нарушает. Хорошо, что Иванович везде успевал. Он хорошо сейчас готов: похудевший, постройневший, я бы сказал, помолодевший. Может, Нету отдохнет, будет готов. Смольников играл, как всегда, очень активно. Самоотдача – сумасшедшая, бровку вспахивал, в нападении отрабатывал. С последним пасом, конечно, у него беда. Он должен был хотя бы два-три раза исполнить, все-таки человек в «Зените» играет, мастерство должно прибывать. Как доходит до последнего паса – ни о чем.

— Последний удар – тоже.

— Да. В одном моменте чего-то ждал, расслабился – и по ногам получил. Не хватает ему этого действия. Хотя врывается за спины защитников хорошо. Шатов этого не делает.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь Шатов Олег Хави Гарсия Нету Луиш
Комментарии (5)
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starche
1501574216
Чухлов прав.
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Tostao
1501576090
У Смольникова большие проблемы с азами техники, такое впечатление, что его срочно выписали из легкоатлетической секции. А Шатов никак от мини-футбола отделаться не может.
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Garrincha58
1501578906
Смольников посредственный игрок для команд второй восьмерки, обводки нет удара нет передачи в штрафную из 100 один да дойдет до адресата,а своими забегами очень часто оголяет свой фланг,что тоже не есть хорошо
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Paladius
1501580250
В плане последнего паса и ударов, да и в целом Анюков конечно посильнее будет, но возраст дает о себе знать и скорость уже не та! Будем надеяться, что Смола улучшит технику!
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Zubo
1501601083
Боря , помним и любим тебя , всегда рад услышать твоё мнение
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