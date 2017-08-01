Чухлов: «Смольников играл активно, но с последним пасом у него беда»

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что команде еще предстоит укрепить центр обороны. Напомним, что в матче третьего тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Зенит» в центре обороны вышел Хави Гарсия.

— Хави Гарсия – не выход из ситуации. Столько фолов на нем... Такое ощущение, что отбирать мяч без фола он не умеет. Все время нарушает. Хорошо, что Иванович везде успевал. Он хорошо сейчас готов: похудевший, постройневший, я бы сказал, помолодевший. Может, Нету отдохнет, будет готов. Смольников играл, как всегда, очень активно. Самоотдача – сумасшедшая, бровку вспахивал, в нападении отрабатывал. С последним пасом, конечно, у него беда. Он должен был хотя бы два-три раза исполнить, все-таки человек в «Зените» играет, мастерство должно прибывать. Как доходит до последнего паса – ни о чем.

— Последний удар – тоже.

— Да. В одном моменте чего-то ждал, расслабился – и по ногам получил. Не хватает ему этого действия. Хотя врывается за спины защитников хорошо. Шатов этого не делает.