Хави Гарсия: «Фанаты «Бетиса» на тренировке сделали больше шума, чем фанаты «Зенита» – на играх»

Новоиспеченный полузащитник испанского «Бетиса» Хави Гарсия, перешедший в команду из санкт-петербургского «Зенита», поделился ощущениями от первой тренировки в составе севильцев.

«Была безумная атмосфера. На первой тренировке я подобного не мог ожидать. В России люди совершенно другие – они более холодные. Те люди, которые пришли на наше занятие, были громче, чем фанаты «Зенита» на 50-тысячном стадионе», – сказал хавбек.

В составе петербуржцев 30-летний футболист провел 108 матчей, записав на свой счет семь голов. Вместе с «Зенитом» Гарсия завоевал чемпионство РФПЛ, Кубок России и дважды стал обладателем Суперкубка страны.