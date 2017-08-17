Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хави Гарсия: «Фанаты «Бетиса» на тренировке сделали больше шума, чем фанаты «Зенита» – на играх»

    Новоиспеченный полузащитник испанского «Бетиса» Хави Гарсия, перешедший в команду из санкт-петербургского «Зенита», поделился ощущениями от первой тренировки в составе севильцев.

    «Была безумная атмосфера. На первой тренировке я подобного не мог ожидать. В России люди совершенно другие – они более холодные. Те люди, которые пришли на наше занятие, были громче, чем фанаты «Зенита» на 50-тысячном стадионе», – сказал хавбек.

    В составе петербуржцев 30-летний футболист провел 108 матчей, записав на свой счет семь голов. Вместе с «Зенитом» Гарсия завоевал чемпионство РФПЛ, Кубок России и дважды стал обладателем Суперкубка страны.

    Источник: ФК «Бетис»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      jet andy 18 августа 2017, 10:16

      Он уже опровержение написал, якобы не говорил такого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Kombinator74 17 августа 2017, 23:47

      И это после подарка - ничьей. А тут Хави приехал. Алилуя!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Kombinator74 17 августа 2017, 23:45

      я был на игре Валенсии и Бетиса. Сидел как раз под фанами Бетиса, поддержка была достойная, но не выдающаяся(попробую загрузить видео).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 17 августа 2017, 23:38

      И на поле гниленький, и в соцсетях.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 августа 2017, 23:34

      Мдаа, некрасиво Хави, некрасиво!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 17 августа 2017, 22:45

      В очередной раз убеждаюсь:какое же унылое быдло бомжетопы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      romario605 17 августа 2017, 22:13

      Думаю это злоба к самому себе!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      VitaLee 17 августа 2017, 20:57

      игрок стелит себе соломку,за счет того что играл в России...не удевлюсь что скоро скажет что по медведям скучает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 августа 2017, 20:55

      да насрать на него и его слова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 17 августа 2017, 20:52

      Игруля в жопе Х...Й!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11