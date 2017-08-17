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  • Хави Гарсия: «Фанаты «Бетиса» на тренировке сделали больше шума, чем фанаты «Зенита» – на играх»

Хави Гарсия: «Фанаты «Бетиса» на тренировке сделали больше шума, чем фанаты «Зенита» – на играх»

17 августа 2017, 19:39
33

Новоиспеченный полузащитник испанского «Бетиса» Хави Гарсия, перешедший в команду из санкт-петербургского «Зенита», поделился ощущениями от первой тренировки в составе севильцев.

«Была безумная атмосфера. На первой тренировке я подобного не мог ожидать. В России люди совершенно другие – они более холодные. Те люди, которые пришли на наше занятие, были громче, чем фанаты «Зенита» на 50-тысячном стадионе», – сказал хавбек.

В составе петербуржцев 30-летний футболист провел 108 матчей, записав на свой счет семь голов. Вместе с «Зенитом» Гарсия завоевал чемпионство РФПЛ, Кубок России и дважды стал обладателем Суперкубка страны.

Источник: ФК «Бетис»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Бетис Зенит Хави Гарсия
Комментарии (33)
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Tajik-za Zenit
1502989048
не благодарная сучка
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Diesel133
1502989151
мда.. хорошо что свалил. Он и на поле себя вел, как крыса.
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vladik12
1502989201
Респект за откровение. Болелы "Зенита" даже игрокам клуба не нравятся).
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Ванечка
1502989420
Подлизал очко, проститутка ебаная?
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Rtu
1502990084
Ну извините меня Петровский был всегда под завязку! На новой арене на Спартаке 50 тыщ,на Тереке 35 !!! И тут невозможно не согласиться (можно посмотреть Любой повтор) Вираж ревет!!! Вместе с ним и остальные не равнодушные болелы!!! Это полный бред!!! А Гарсия....не ожидал такого,в очередной раз убеждаюсь,что мужики потеряли яйца свои,и готовы подлезать кому угодно и где угодно! Жаль что такие не могут такое говорить в глаза и обосновывать! За такое прилетает на улице.... Петух Гарсия,жаль что мы тебя взяли....
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SKS6891
1502991078
"Пидарас, сэр" (с)
Ответить
Павелий
1502992343
90% бывших зенитовцев и лишь 10% бывших спартаковцев поливают свой бывший клуб грязью и д.е.р.ь.м.о.м. Сразу видно, где играют за клуб и болельщиков, а где за деньги.
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Garrincha58
1502992545
да насрать на него и его слова
Ответить
romario605
1502997228
Думаю это злоба к самому себе!
Ответить
El_Chori
1502999155
В очередной раз убеждаюсь:какое же унылое быдло бомжетопы
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