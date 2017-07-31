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  • Иванович: «Зенит» пропустил один мяч за четыре матча! Какие еще проблемы с обороной?»

Иванович: «Зенит» пропустил один мяч за четыре матча! Какие еще проблемы с обороной?»

31 июля 2017, 06:36
13

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что итоговый счет встречи с «Тосно» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги повлиял перелет в Израиль на матч Лиги Европы. При этом он отметил, что команда выполнила главную свою задачу – взяла три очка.

Матч закончился победой «Зенита» – 1:0. После трех туров сине-бело-голубые имеют стопроцентный показатель – три победы. С таким же показателем лидируют в турнирной таблице «Локомотив» и «Ахмат».

– Матч был очень тяжелый. У нас был перелет в Израиль, это повлияло на нас. Но самое главное, что мы набрали три очка, что очень важно в таких матчах. Будет больше дней для того, чтобы восстановиться.

– Вы вышли в паре с Хави Гарсией в центре обороны, как вы себя чувствуете рядом с ним? Непривычно после Луиша Нету?

– Не могу сказать. Самое главное, что мы не пропускаем – это придает нам уверенности. Конечно, мы будем меняться от матча к матчу, у нас много игроков, так что у каждого будет свой шанс выходить на поле. Мне нравится играть как с Хави, так и с Луишем.

– Но Роберто Манчини говорит, что усиление обороны обязательно. Вы к этому готовы?

– Конкуренция у нас всегда серьезная, это хорошо – игроки к этому готовы.

– Что скажете критикам, которые считают оборону – главной проблемой «Зенита»?

– Мы пропустили один мяч за четыре матча! Какие проблема?

– Александр Кокорин забивает так часто, что с ним случилось?

– Кокорин еще не играет на том уровне, на котором может. Он забивает много, но мы ждем от него еще больше. Он хорошо двигается в атаке, это здорово, когда у него получается забивать.

– В последние дни идут слухи о переходе Артема Дзюбы в «Локомотиве». Это может стать потенциально большой потерей для «Зенита»?

– Вы хотите, чтобы я прокомментировал слухи (смеется)?

– Но Дзюба сейчас второй матч подряд не выходит в основе. Как это влияет на него и на команду?

– Это вопросы не ко мне, а к главному тренеру. Главное, чтобы Дзюба всегда был готов выйти. В игре с «Тосно» он сыграл очень хорошо, отлично боролся за мяч – последние 20 минут в атаке все строилось через него.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Тобол Дзюба Артем Иванович Бранислав Кокорин Александр Хави Гарсия Нету Луиш
Комментарии (13)
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shinnik
1501476182
Это вас ещё не били. так, покусывали... Да и Лунёв спасал...
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Moveton
1501479297
тосно и ска не забили(новички), с рубином уже пропустили) не надо так восхвалять оборону
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Сильвербой
1501479676
Похоже Бранислав проспал начало сезона и только начинает отходить от отпуска! Бранислав, ты забыл что ты не с Челси в АПЛ играешь и какие у тебя соперники???? Так посмотри календарь!
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la verdad
1501480704
А с кем вы играли?))) Может ещё сухарём с "Пнями Иуды" будешь гордиться?)))
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Tajik-za Zenit
1501480795
К ивановичу пока вопросов нету в этом сезоне луиш нету пока иногда чудит в обороне
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paracetamol
1501482818
Свиням не пропустите, тогда и обсудим.
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adekvat
1501485155
От кого пропускать то было?
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Alex ostrov
1501491173
Ахмат вообще не пропустил, это не значит что их оборона эталон защиты!!
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eriquexruots
1501492204
Проблемы в Вашем, Бронислав, и вашего товарища Луиша Нету, лице! К Кришито и Смольникову больших вопросов не возникает.
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Serjoga
1501513599
"– Что скажете критикам, которые считают оборону – главной проблемой «Зенита»? – Мы пропустили один мяч за четыре матча! Какие проблема?" А кто был соперником? СКА Хабаровск, Тосно, Бней-Иегуда, Рубин! Вот от кого могли быть проблемы в обороне, так это от Рубина! Рубин и забил вам один мяч! В Хабаровске "отскочили"! А остальные 2 игры мяч до защитников с трудом доходил, не говоря уже о вратаре! Сыграйте со Спартаком, ЦСКА, Локо, Ахматом, Краснодаром на ноль, вот тогда действительно не будет проблем в обороне!
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