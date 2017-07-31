Иванович: «Зенит» пропустил один мяч за четыре матча! Какие еще проблемы с обороной?»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что итоговый счет встречи с «Тосно» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги повлиял перелет в Израиль на матч Лиги Европы. При этом он отметил, что команда выполнила главную свою задачу – взяла три очка.

Матч закончился победой «Зенита» – 1:0. После трех туров сине-бело-голубые имеют стопроцентный показатель – три победы. С таким же показателем лидируют в турнирной таблице «Локомотив» и «Ахмат».

– Матч был очень тяжелый. У нас был перелет в Израиль, это повлияло на нас. Но самое главное, что мы набрали три очка, что очень важно в таких матчах. Будет больше дней для того, чтобы восстановиться.

– Вы вышли в паре с Хави Гарсией в центре обороны, как вы себя чувствуете рядом с ним? Непривычно после Луиша Нету?

– Не могу сказать. Самое главное, что мы не пропускаем – это придает нам уверенности. Конечно, мы будем меняться от матча к матчу, у нас много игроков, так что у каждого будет свой шанс выходить на поле. Мне нравится играть как с Хави, так и с Луишем.

– Но Роберто Манчини говорит, что усиление обороны обязательно. Вы к этому готовы?

– Конкуренция у нас всегда серьезная, это хорошо – игроки к этому готовы.

– Что скажете критикам, которые считают оборону – главной проблемой «Зенита»?

– Мы пропустили один мяч за четыре матча! Какие проблема?

– Александр Кокорин забивает так часто, что с ним случилось?

– Кокорин еще не играет на том уровне, на котором может. Он забивает много, но мы ждем от него еще больше. Он хорошо двигается в атаке, это здорово, когда у него получается забивать.

– В последние дни идут слухи о переходе Артема Дзюбы в «Локомотиве». Это может стать потенциально большой потерей для «Зенита»?

– Вы хотите, чтобы я прокомментировал слухи (смеется)?

– Но Дзюба сейчас второй матч подряд не выходит в основе. Как это влияет на него и на команду?

– Это вопросы не ко мне, а к главному тренеру. Главное, чтобы Дзюба всегда был готов выйти. В игре с «Тосно» он сыграл очень хорошо, отлично боролся за мяч – последние 20 минут в атаке все строилось через него.