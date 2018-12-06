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    • Хави Гарсия: «Надеюсь, в этом году «Зенит» с Семаком станут чемпионами России»

    Хави Гарсия: «Надеюсь, в этом году «Зенит» с Семаком станут чемпионами России»

    Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия поделился мнением о приходе Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита».

    – Как вам тренерская перестановка в «Зените»: Семак вместо Манчини?

    – Я очень порадовался за Семака. Это прекрасный тренер и великолепный человек. Он очень открытый, умеет найти подход к игроку. Знает языки, а это важно. Кстати, после назначения послал ему сообщение, в котором пожелал удачи. Надеюсь, в этом году он выиграет с «Зенитом» чемпионат.

    На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея двухочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Хави Гарсия выступал за петербургский клуб с 2014 по 2017 год.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2018 23:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2269

      dyema 7 декабря 2018, 11:17

      Что-то тревожно последнее время, но надежда умирает последней.

      0
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      Рейтинг: +315

      ateist90 7 декабря 2018, 07:37

      Выиграет, конечно если командам вроде Тульского Арсенала проигрывать не будут!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > ateist90 7 декабря 2018, 12:37

      Тульский Арсенал в этом сезоне не только у Зенита очки уведет, можешь скринить.) Хотя проигрывать ему было нельзя тут ты 100% прав.

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 7 декабря 2018, 00:09

      А вдруг Хави Гарсия провидец?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 23:57

      Мы тоже надеемся, но надежды иногда остаются нашими проблемами...

      3
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