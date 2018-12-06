Хави Гарсия: «Надеюсь, в этом году «Зенит» с Семаком станут чемпионами России»

Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия поделился мнением о приходе Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита».

– Как вам тренерская перестановка в «Зените»: Семак вместо Манчини?

– Я очень порадовался за Семака. Это прекрасный тренер и великолепный человек. Он очень открытый, умеет найти подход к игроку. Знает языки, а это важно. Кстати, после назначения послал ему сообщение, в котором пожелал удачи. Надеюсь, в этом году он выиграет с «Зенитом» чемпионат.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея двухочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Хави Гарсия выступал за петербургский клуб с 2014 по 2017 год.