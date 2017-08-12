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    Хави Гарсия прилетел в Севилью, полузащитник «Зенита» перейдет в «Бетис»

    1 августа «Бомбардир» писал о договоренности между хавбеком «Зенита» Хави Гарсией и «Бетисом» по поводу трансфера. Считается, что андалусский клуб выиграл борьбу за 30-летнего испанца у «Малаги».

    Издание Marca сообщило о том, что Гарсия прибыл в Севилью для подписания контракта с бело-зелеными.

    Гарсия стал игроком «Зенита» в июле 2014 года, перейдя из «Манчестер Сити». Сумма сделки составила 16,8 миллионов евро. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 31-й встрече всех соревнований, забив один мяч. В новом сезоне он провел три встречи, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 6,3 миллиона евро.

    Прежде футболист выступал за «Бенфику», «Реал» и «Осасуну».

    В июле Гарсия назвал провалом неучастие сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

    Источник: Marca

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    12.08.2017 14:50
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