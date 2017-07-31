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Гарсия хочет расторгнуть контракт с «Зенитом»

31 июля 2017, 12:20
18

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия не желает оставаться в петербургской команде, так как новый главный тренер Роберто Манчини не видит в нем игрока основного состава. По информации ABCSevilla, испанец в данный момент ведет диалог с клубным руководством по поводу досрочного расторжения контракта, который действует до июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что на 30-летнего футболиста претендует «Бетис», готовый заплатить за него 4 миллиона евро, «Малага», а также «Бордо». Причем французскому клубу, желающему арендовать хавбека, сине-бело-голубые отказали.

Гарсия защищает цвета «Зенита» с августа 2014 года. В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил один гол и заработал 12 желтых карточек.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Хави Гарсия
Комментарии (18)
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Paladius
1501493364
Что за мода пошла у Зенита, расторгать контракты по обоюдному согласию? Сначала Маурисио, теперь Гарсия. Если игрок не нужен, так продайте его в Турцию или Испанию, еще куда-нибудь, хоть за какие-нибудь деньги. Зачем бесплатно отпускать я не понимаю, тем более контракт еще 2 года!
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xLINDAx
1501494476
Жаль, отличный опорник "evil destroyer" был..и вслед за Маурисио..что поделать - новый тренер - новый подбор - новое мышление/видение.., удачи в новом клубе!
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insider_retro
1501495499
Клубу необходимо научится цивилизованно подавать информацию по команде... Пока все подобные вбросы выглядят как топтание слона в посудной лавке... "... Расторгли досрочно, ... по согласию сторон, .... в аренду..." - вроде звучит в правовом футбольном поле, но чувствуется, что игроков не ценят и выплёвывают при первом удобном случае....
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ZENIT-59
1501497267
Бесплатно я бы Гарсию не отдал.Его нужно продать за адекватную цену.То, что он грубый игрок и мало полезен в средней линии-да, Помоему мнению Маурисио играл лучше-вот его удалили из команды зря.А испанца можно продать!
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APchelov
1501499509
Мы ждали от него большего. Не огорчюсь, если уйдёт
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hevbn 28
1501500596
Хави приходил в Зенит вместе с Халком и Витцелем , безусловно Гарсия многого не умеет из того , что умеет Халк и тот же Аксель, но Хави по моему заставил себя уважать из-за того , что он всегда показывал свой уровень игры (он у него все таки высокий ) , по моему испанец все эти годы был одним из самых стабильных игроков Зенита. Если он хочет , чтобы его отпустили , то руководство клуба должно пойти ему на встречу, из уважения к профессионализму игрока.
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vitvik
1501502064
Тесно стало в Зените, надо разгружать платёжную ведомость.
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Chesn0k
1501502739
он и в ман сити у манчини на лавке был, если не ошибаюсь. второй раз от этого тренера решил сбежать)
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Путник 13
1501502873
Я бы не сказал что это сильная потеря для Зенита..
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DePisuares
1501510173
Главное денег за него получить норм, а так без него слабее не станем
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