Гарсия хочет расторгнуть контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия не желает оставаться в петербургской команде, так как новый главный тренер Роберто Манчини не видит в нем игрока основного состава. По информации ABCSevilla, испанец в данный момент ведет диалог с клубным руководством по поводу досрочного расторжения контракта, который действует до июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что на 30-летнего футболиста претендует «Бетис», готовый заплатить за него 4 миллиона евро, «Малага», а также «Бордо». Причем французскому клубу, желающему арендовать хавбека, сине-бело-голубые отказали.

Гарсия защищает цвета «Зенита» с августа 2014 года. В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил один гол и заработал 12 желтых карточек.