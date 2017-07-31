Фурсенко: «Пока Гарсия – игрок «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что на данный момент полузащитник Хави Гарсия является футболистом петербургского клуба. Руководитель отметил, что ему странно давать какие-либо комментарии по поводу возможного ухода испанца.

Сегодня появилась информация, что 30-летний игрок ведет переговоры с сине-бело-голубыми о досрочном расторжении контракта, который истекает летом 2019 года.

«Пока Хави Гарсия является игроком «Зенита», мы его очень ценим и любим. Как видите, в последних матчах он все время выходил на поле, так что мне даже странно комментировать слухи», – сказал Фурсенко.

Ранее сообщалось, что интерес к Гарсии проявляют «Бетис», «Малага» и «Бордо».