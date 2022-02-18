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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Бенфика
Боавишта - Бенфика: обзор матча 18 февраля 2022
Боавишта
18.02.2022, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 23 тур
2 : 2
Завершен
Бенфика
74'
Г. Сауэр
80'
Г. Макута
21'
А. Таарабт
30'
А. Гримальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Бенфика
Замена
F.
️️️️
С. Перес
90'
+3
Желтая карточка
Я. Амаш
90'
87'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Гримальдо
87'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Г. Рамуш
Желтая карточка
П. Муса
85'
84'
Желтая карточка
А. Гримальдо
ГОЛ! 2:2!
Г. Макута
Пас отдал
К. Горре
80'
ГОЛ! 1:2!
Г. Сауэр
Пас отдал
П. Муса
74'
72'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Эвертон
72'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
А. Таарабт
Желтая карточка
К. Горре
69'
Замена
К. Горре
️️️️
Ю. Нжийе
62'
Желтая карточка
Х. Гарсия
47'
Желтая карточка
С. Перес
40'
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Гримальдо
27'
Желтая карточка
Н. Отаменди
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Таарабт
Пас отдал
Рафа
Замена
Я. Амаш
️️️️
T. Ilori
18'
15'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
23
Натан
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
13
Guito
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
21
Fran
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бракали
4
Каннон
34
20
Феррейра
23
Натан
6
Хави Гарсия
24
Перес
42
Макута
10
Нжийе
7
Сауэр
9
Муса
4-1-1-4
1
Влаходимос
19
Лазаро
14
Вертонген
30
Отаменди
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
9
Рамуш
27
Рафа
29
Нуньес
7
Эвертон
34
25
Амаш
25
Амаш
34
10
Нжийе
11
Горре
11
Горре
10
Нжийе
24
Перес
21
21
24
Перес
22
Гримальдо
12
Жилберто
12
Жилберто
22
Гримальдо
49
Таарабт
23
Мариу
23
Мариу
49
Таарабт
7
Эвертон
28
Радоньич
28
Радоньич
7
Эвертон
9
Рамуш
9
Яремчук
9
Яремчук
9
Рамуш
Остались в запасе
Боавишта
Бенфика
1
Алиреза Бейранванд
ВР
13
Guito
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
13
Guito
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Статистика матча Боавишта - Бенфика
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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