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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Боавишта
Спортинг - Боавишта: обзор матча 11 декабря 2021
Спортинг
11.12.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 14 тур
2 : 0
Завершен
Боавишта
53'
П. Сарабия
60'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Боавишта
90'
+4
Желтая карточка
Д. Поросо
Замена
Табата
️️️️
П. Гонсалвеш
86'
79'
Замена
T. Reymão
️️️️
Г. Сауэр
Замена
Л. Нету
️️️️
Ф. Назинью
76'
76'
Замена
Т. Мораиш
️️️️
Х. Гарсия
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Угарте
67'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Н. Сантуш
67'
65'
Замена
P. Ntep
️️️️
И. Вукотич
65'
Замена
Р. Каннон
️️️️
Натан
ГОЛ! 2:0!
Н. Сантуш
Пас отдал
П. Сарабия
60'
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
Н. Сантуш
53'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
П. Порро
46'
46'
Замена
Р. Бракали
️️️️
А. Бейранванд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
12
Джексон Поросо
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
23
Натан
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
2
Рейс
20
Назинью
5
Угарте
23
Порро
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
11
Сантуш
2-2-2-4
1
Бейранванд
26
Абаскаль
20
Феррейра
6
Хави Гарсия
8
Вукотич
24
Перес
7
Сауэр
23
Натан
10
Нжийе
11
Горре
12
Поросо
28
Гонсалвеш
10
Табата
10
Табата
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
8
Томаш
8
Томаш
11
Сантуш
20
Назинью
13
Нету
13
Нету
20
Назинью
5
Угарте
21
Браганца
21
Браганца
5
Угарте
23
Порро
47
Эшгайю
47
Эшгайю
23
Порро
1
Бейранванд
1
Бракали
1
Бракали
1
Бейранванд
23
Натан
4
Каннон
4
Каннон
23
Натан
7
Сауэр
24
24
7
Сауэр
8
Вукотич
29
29
8
Вукотич
6
Хави Гарсия
21
Мораиш
21
Мораиш
6
Хави Гарсия
Остались в запасе
Спортинг
Боавишта
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Guito
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
11
Manuel Namora
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Остались в запасе
13
Guito
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
11
Manuel Namora
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Спортинг - Боавишта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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