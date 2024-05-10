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Якопо Манкони
Статистика
Якопо Манкони - статистика
Завершил карьеру
24 апреля 1994 (32)
#17 | Нападающий
180 см
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Модена
28
3
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
78' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
0 : 0
05.05.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 0
01.05.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Модена
1 : 0
27.04.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Асколи
0 : 0
20.04.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Модена
1 : 3
12.04.2024
Катанцаро
79' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Модена
1 : 1
01.04.2024
Бари
1' - 61'
56'
Италия. Серия В, 30 тур
Циттаделла
1 : 1
16.03.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Модена
2 : 3
09.03.2024
Феральписало
88' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Модена
0 : 1
03.03.2024
Кремонезе
24' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Пиза
2 : 2
28.02.2024
Модена
73' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Модена
0 : 0
25.02.2024
Специя
58' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Венеция
2 : 2
18.02.2024
Модена
90' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Палермо
4 : 1
20.01.2024
Модена
1' - 79'
Италия. Серия В, 20 тур
Модена
1 : 2
13.01.2024
Брешиа
64' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Специя
1 : 1
26.12.2023
Модена
1' - 46'
Италия. Серия В, 18 тур
Кремонезе
4 : 0
23.12.2023
Модена
39' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Модена
1 : 1
16.12.2023
Циттаделла
1' - 70'
Италия. Серия В, 16 тур
Комо
2 : 1
10.12.2023
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Модена
2 : 1
02.12.2023
Реджана 1919
1' - 90'
1'
Италия. Серия В, 14 тур
Парма
1 : 1
25.11.2023
Модена
1' - 77'
Италия. Серия В, 13 тур
Модена
0 : 2
11.11.2023
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
1 : 2
04.11.2023
Модена
1' - 83'
27'
4'
Италия. Серия В, 11 тур
Модена
2 : 1
29.10.2023
Тернана
53' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Брешиа
0 : 1
24.10.2023
Модена
1' - 58'
Италия. Серия В, 10 тур
Бари
1 : 1
21.10.2023
Модена
Был в запасе
84'
Италия. Серия В, 9 тур
Модена
0 : 2
07.10.2023
Палермо
1' - 58'
54'
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
1 : 3
30.09.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
0 : 0
26.09.2023
Модена
56' - 90'
63'
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
0 : 0
23.09.2023
Лекко
1' - 90'
84'
Италия. Серия В, 5 тур
Феральписало
1 : 1
16.09.2023
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
2 : 0
02.09.2023
Пиза
1' - 90'
4'
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
1 : 2
29.08.2023
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
1 : 0
26.08.2023
Асколи
1' - 67'
60'
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