|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|90' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Карпи (Карпи)
|08.05.2016
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:5
|Торино (Турин)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|20.04.2016
|90' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|17.04.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Кьево (Верона)
|10.04.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Рома (Рим)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|12.12.2015
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:4
|Интер (Милан)
|66'
|06.12.2015
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:3
|Удинезе (Удине)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|22.09.2015
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:3
|Милан (Милан)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Удинезе (Удине)