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    Маурицио Домицци - статистика

    Защитник
    Имя Маурицио
    Фамилия Домицци
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1980 (42 года)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 90' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Карпи (Карпи)
    08.05.2016 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:1 Удинезе (Удине)
    30.04.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:5 Торино (Турин)
    23.04.2016 Был в запасе Интер (Милан) 3:1 Удинезе (Удине)
    20.04.2016 90' -90' Удинезе (Удине) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    17.04.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Кьево (Верона)
    10.04.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Удинезе (Удине)
    20.03.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Удинезе (Удине)
    13.03.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Рома (Рим)
    20.12.2015 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Удинезе (Удине)
    12.12.2015 1' -90' Удинезе (Удине) 0:4 Интер (Милан)
    66'
    06.12.2015 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Удинезе (Удине)
    29.11.2015 Был в запасе Кьево (Верона) 2:3 Удинезе (Удине)
    22.11.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Сампдория (Генуя)
    18.10.2015 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Удинезе (Удине)
    04.10.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Дженоа (Генуя)
    27.09.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Удинезе (Удине)
    22.09.2015 1' -90' Удинезе (Удине) 2:3 Милан (Милан)
    19.09.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    13.09.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Удинезе (Удине)
    30.08.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Палермо (Палермо)
    23.08.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:1 Удинезе (Удине)
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