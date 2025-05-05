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Денис Колодин
Новости
Денис Колодин - новости
Завершил карьеру
11 января 1982 (44), Камышин
#8 | Защитник
185 см | 85 кг
Россия
Статистика
Новости
Овечкин составил хоккейную команду из футболистов
30 июня
1
Колодин объяснил, почему вернулся в Россию после 5 лет в Казахстане
2 февраля
Игрок «Ростова» повторил рекорд РПЛ по голам среди защитников
2025.05.05 12:10
Колодин объяснил, почему «Динамо» следует оставить Личку
2025.04.08 12:44
1
Колодин: «За «Крылья Советов» будут играть дворник и водитель»
2024.12.16 22:40
4
Колодин назвал две народные команды в России
2024.12.12 21:21
8
Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова
2024.10.25 15:35
8
Видео
В Первой лиге забили гол в стиле Колодина
2024.07.15 22:30
Колодин заявил об искусственности популярности «Спартака»
2024.07.09 20:12
17
Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
2024.07.06 15:04
1
Колодин одним словом описал игру «Спартака»
2023.10.06 09:52
2
Колодин заявил, что был очень слабым футболистом
2023.06.23 22:53
3
Колодин рассказал, чем клубы РПЛ могут заменить еврокубковые матчи
2023.06.17 16:57
Колодин: «Евро-2008 – самый счастливый месяц в жизни»
2023.06.16 23:03
Колодин назвал игрока с самым сильным ударом в РПЛ
2023.06.16 11:48
6
Бронзовый призер Евро-2008 Колодин стал тренером «Кызылжара»
2021.01.31 16:33
1
Колодин: «Новиков поспешил. Зачем уходить, если тебя не убирают?»
2020.09.30 08:35
11
Колодин – о премиальных за Евро-2008: «12 миллионов рублей. Купил квартиру»
2020.07.17 09:09
3
Колодин: «Для Джикии и Семенова показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией»
2019.09.11 09:16
3
Фото
Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А
2018.12.20 16:20
28
Колодин – об уходе Акинфеева из сборной: «У нас хватает сильных вратарей. Но Игорь один такой»
2018.10.01 20:15
1
Колодин: «Жду 43-летнего Игнашевича на ЧМ-2022 в Катаре»
2018.06.19 06:32
11
Бронзовый призер Евро-2008 Колодин официально завершил карьеру
2017.10.17 19:24
18
Колодин: «Зенит» – бесспорный фаворит РФПЛ хотя бы по составу»
2017.09.16 01:50
2
Колодин может продолжить карьеру в Беларуси
2017.04.04 07:01
1
Колодин: «Встречался ли в Казахстане с Аршавиным? Нет, не приходилось»
2016.07.02 06:24
Колодин: «Казахи в степи воткнули ворота и пытаются говорить о футболе»
2016.07.02 03:37
3
Колодин: «С уверенностью о моем переходе в «Алтай» говорить нельзя»
2016.03.09 14:27
1
Колодин подписал контракт с клубом Первой лиги Казахстана
2016.03.09 13:33
3
Колодин перебрался в «Алтай»
2016.01.13 18:10
3
Главные новости
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
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Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
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Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
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Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
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В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
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Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
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Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
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Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
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