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    Колодин: «Зенит» – бесспорный фаворит РФПЛ хотя бы по составу»

    Экс-защитник сборной России Денис Колодин поделился мнением о выступлении «Зенита» в текущем сезоне. После 9-ти туров РФПЛ команда Роберто Манчини лидирует в турнирной таблице.

    – «Зенит» играл в гостях с «Вардаром». Кокорина использовали на правом фланге, как в прошлом году. Считаете, это на одну игру или нет?

    – Манчини выпустил Шатова и Кокорина, «Зенит» заиграл очень резко. При схеме 4-3-3 здорово раскрывается Дзюба. Аргентинцы в команде, пока что не особо созидают, все идет за счет Кокорина: сыграет он хорошо – «Зенит» победит, не сыграет – не победит.

    Кто-то говорит, что при схеме 4-3-3 они смотрелись мощно, как в игре со «Спартаком». А с «Динамо» у них ничего не получилось.

    – При этом «Зенит» – фаворит в своей группе?

    – Безусловно, хотя главный экзамен будет с «Реал Сосьедадом». Это представители испанского футбола, и там совсем другой уровень чемпионата.

    Если говорить о внутреннем чемпионате, то «Зенит» – бесспорный фаворит хотя бы по составу.

    В январе 2016 года Колодин подписал контракт с казахстанским «Алтаем». Позже расторг контракт и получил статус свободного агента. В апреле «Бомбардир» писал о том, что защитник может стать игроком белорусского «Гомеля».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 01:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 сентября 2017, 09:41

      вот именно по составу, а по игре пока нет

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Garrincha58 16 сентября 2017, 19:47

      по игре пока никто особо не блещет, ни Спартак, ни ЦСКА ни Зенит

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