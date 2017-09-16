Колодин: «Зенит» – бесспорный фаворит РФПЛ хотя бы по составу»

Экс-защитник сборной России Денис Колодин поделился мнением о выступлении «Зенита» в текущем сезоне. После 9-ти туров РФПЛ команда Роберто Манчини лидирует в турнирной таблице.

– «Зенит» играл в гостях с «Вардаром». Кокорина использовали на правом фланге, как в прошлом году. Считаете, это на одну игру или нет?

– Манчини выпустил Шатова и Кокорина, «Зенит» заиграл очень резко. При схеме 4-3-3 здорово раскрывается Дзюба. Аргентинцы в команде, пока что не особо созидают, все идет за счет Кокорина: сыграет он хорошо – «Зенит» победит, не сыграет – не победит.

Кто-то говорит, что при схеме 4-3-3 они смотрелись мощно, как в игре со «Спартаком». А с «Динамо» у них ничего не получилось.

– При этом «Зенит» – фаворит в своей группе?

– Безусловно, хотя главный экзамен будет с «Реал Сосьедадом». Это представители испанского футбола, и там совсем другой уровень чемпионата.

Если говорить о внутреннем чемпионате, то «Зенит» – бесспорный фаворит хотя бы по составу.

В январе 2016 года Колодин подписал контракт с казахстанским «Алтаем». Позже расторг контракт и получил статус свободного агента. В апреле «Бомбардир» писал о том, что защитник может стать игроком белорусского «Гомеля».