Колодин: «Для Джикии и Семенова показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией»

Экс-защитник сборной России Денис Колодин оценил перспективы действующей связки центрбеков национальной команды – Георгия Джикии и Андрея Семенова.

«На мой взгляд, пока рано делать какие-то выводы относительно игры этой пары защитников. Надо посмотреть их в большем количестве игр. Показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией. Посмотрим, как Джикия и Семенов проведут этот матч. Если они сыграются и достигнут должного уровня взаимопонимания, то это весьма перспективная пара», – сказал Колодин.