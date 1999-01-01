Колодин: «Для Джикии и Семенова показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией»

Матч с Бельгией станет проверкой не только для пары защитников , а для всей команды и тренерского штаба.
Фоточки из раздевалки насмотримся.
Экс-защитник сборной России Денис Колодин оценил перспективы действующей связки центрбеков национальной команды – Георгия Джикии и Андрея Семенова.
«На мой взгляд, пока рано делать какие-то выводы относительно игры этой пары защитников. Надо посмотреть их в большем количестве игр. Показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией. Посмотрим, как Джикия и Семенов проведут этот матч. Если они сыграются и достигнут должного уровня взаимопонимания, то это весьма перспективная пара», – сказал Колодин.
- Связка Джикия – Семенов отыграла пять матчей подряд.
- В этих играх сборная России добыла пять побед и пропустила лишь один гол.
- Матч между россиянами и бельгийцами пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге.