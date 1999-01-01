Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Колодин: «Для Джикии и Семенова показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией»

    Экс-защитник сборной России Денис Колодин оценил перспективы действующей связки центрбеков национальной команды – Георгия Джикии и Андрея Семенова.

    «На мой взгляд, пока рано делать какие-то выводы относительно игры этой пары защитников. Надо посмотреть их в большем количестве игр. Показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией. Посмотрим, как Джикия и Семенов проведут этот матч. Если они сыграются и достигнут должного уровня взаимопонимания, то это весьма перспективная пара», – сказал Колодин.

    • Связка Джикия – Семенов отыграла пять матчей подряд.
    • В этих играх сборная России добыла пять побед и пропустила лишь один гол.
    • Матч между россиянами и бельгийцами пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1039

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      Матч с Бельгией станет проверкой не только для пары защитников , а для всей команды и тренерского штаба.
      Фоточки из раздевалки насмотримся.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79337
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73659
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru