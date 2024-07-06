Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2024 Россия. ФНЛ 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Товарищеские матчи 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002