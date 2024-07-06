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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - ОФК
Динамо - ОФК: обзор матча 06 июля 2024
Динамо
06.07.2024, суббота, 15:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
ОФК
37'
К. Тюкавин
51'
Я. Гладышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - ОФК
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Я. Гладышев
78'
Замена
Е. Назаренко
️️️️
Д. Лаксальт
78'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
В. Окишор
78'
Замена
В. Грулев
️️️️
М. Нгамале
59'
Замена
Д. Макаров
️️️️
К. Тюкавин
59'
Замена
С. Бессмертный
️️️️
Р. Фернандес
59'
Замена
И. Лепский
️️️️
Э. Даса
59'
ГОЛ! 2:0!
Я. Гладышев
Пас отдал
М. Майсторович
51'
Замена
Бителло
️️️️
Д. Фомин
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Тюкавин
37'
Замена
М. Майсторович
️️️️
Д. Колодин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Динамо - ОФК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
ОФК
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 12 тур
Мачва
1 : 1
17.10.2026
ОФК
Информация о матче
Стадион:
ВТБ Арена
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