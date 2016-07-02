Колодин: «Встречался ли в Казахстане с Аршавиным? Нет, не приходилось»

Экс-игрок сборной России Денис Колодин, выступающий за казахстанский «Алтай», рассказал о том, какие эмоции у него от игры в чемпионате Казахстана. Напомним, что команда Колодина играет в первой лиге.



«Каков уровень соперничества в первой лиге? В ней есть несколько команд, демонстрирующими неплохой футбол, и два-три клуба, укомплектованные детьми. Есть и коллективы, которые просто не дают играть в футбол. Их цель — только мешать игре, какой уж тут футбол? Футбольные поля? В первой лиге они оставляют желать лучшего. На них проще разрушать, чем показывать зрелищную игру… Что я могу еще сказать? Не мне, наверное, думать о полях, если руководителям казахского футбола это не нужно. Иногда кажется — просто в степи воткнули ворота и пытаются говорить о футболе.



Встречался ли в Казахстане с Аршавиным? Нет, не приходилось. Есть ли уверенность, что «Алтай» выйдет в элиту? Шансы есть и у нас, и у «Кайсара» и у «Кызылжара». Предстоит упорная борьба. Мы к ней готовы», — сказал футболист.