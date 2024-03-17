Kodai Sano - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Kodai Sano
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kodai Sano
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.05.2024
|1' - 90'
|НЕК
|1:2
|Гоу Эхед Иглс
|Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
|57' 90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|25
|5
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|57' 90'
|19.05.2024
|1' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|1:4
|НЕК (Неймеген)
|32'
|12.05.2024
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|2:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|47'
|06.05.2024
|1' -86'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|78'
|28.04.2024
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|90'
|14.04.2024
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|07.04.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|80' 54'
|02.04.2024
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|30.03.2024
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|ПСВ (Эйндховен)
|49'
|17.03.2024
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|10.03.2024
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Херенвен (Херенвен)
|01.03.2024
|1' -73'
|Волендам (Волендам)
|2:5
|НЕК (Неймеген)
|31'
|24.02.2024
|1' -86'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Спарта (Роттердам)
|18.02.2024
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|НЕК (Неймеген)
|09.02.2024
|1' -79'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|03.02.2024
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|28.01.2024
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|НЕК (Неймеген)
|83'
|20.01.2024
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:0
|Твенте (Энсхеде)
|14.01.2024
|67' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|НЕК (Неймеген)
|15.12.2023
|85' -90'
|НЕК (Неймеген)
|4:1
|Фортуна (Ситтард)
|09.12.2023
|87' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:3
|НЕК (Неймеген)
|06.12.2023
|90' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|03.12.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|26.11.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:3
|НЕК (Неймеген)
|05.11.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Волендам (Волендам)
|21.10.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Алмере Сити (Алмере)
|07.10.2023
|88' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|01.10.2023
|59' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:3
|Витесс (Арнем)
|23.09.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Утрехт (Утрехт)
|16.09.2023
|59' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:0
|НЕК (Неймеген)