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    Kodai Sano - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Kodai Sano
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.05.2024 1' - 90' НЕК 1:2 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
    57' 90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 25 5 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    57' 90'
    19.05.2024 1' -90' Алмере Сити (Алмере) 1:4 НЕК (Неймеген)
    32'
    12.05.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 2:3 Фейеноорд (Роттердам)
    47'
    06.05.2024 1' -86' Экселсиор (Роттердам) 0:3 НЕК (Неймеген)
    78'
    28.04.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    90'
    14.04.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 2:2 Зволле (Зволле)
    07.04.2024 1' -90' Витесс (Арнем) 0:3 НЕК (Неймеген)
    80' 54'
    02.04.2024 1' -90' Фортуна (Ситтард) 1:1 НЕК (Неймеген)
    30.03.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:1 ПСВ (Эйндховен)
    49'
    17.03.2024 1' -90' Утрехт (Утрехт) 1:0 НЕК (Неймеген)
    10.03.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 2:0 Херенвен (Херенвен)
    01.03.2024 1' -73' Волендам (Волендам) 2:5 НЕК (Неймеген)
    31'
    24.02.2024 1' -86' НЕК (Неймеген) 2:0 Спарта (Роттердам)
    18.02.2024 1' -90' Аякс (Амстердам) 2:2 НЕК (Неймеген)
    09.02.2024 1' -79' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:0 НЕК (Неймеген)
    03.02.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:1 Хераклес (Альмело)
    28.01.2024 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 НЕК (Неймеген)
    83'
    20.01.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:0 Твенте (Энсхеде)
    14.01.2024 67' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:2 НЕК (Неймеген)
    15.12.2023 85' -90' НЕК (Неймеген) 4:1 Фортуна (Ситтард)
    09.12.2023 87' -90' Зволле (Зволле) 1:3 НЕК (Неймеген)
    06.12.2023 90' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:2 НЕК (Неймеген)
    03.12.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:2 Аякс (Амстердам)
    26.11.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    11.11.2023 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:3 НЕК (Неймеген)
    05.11.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 3:3 Волендам (Волендам)
    21.10.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Алмере Сити (Алмере)
    07.10.2023 88' -90' Херенвен (Херенвен) 1:1 НЕК (Неймеген)
    01.10.2023 59' -90' НЕК (Неймеген) 1:3 Витесс (Арнем)
    23.09.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 3:0 Утрехт (Утрехт)
    16.09.2023 59' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:0 НЕК (Неймеген)
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