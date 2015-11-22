Херман Денис - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Херман
|Фамилия
|Денис
|Команда
|Индепендьенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ломас-де-Замора
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|182
|Вес
|87
|Имя
|Херман
|Фамилия
|Денис
|Команда
|Индепендьенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ломас-де-Замора
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|182
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аталанта
|14
|4
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2016
|1' -82'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|32' 32'
|23.01.2016
|74' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|16.01.2016
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Интер (Милан)
|10.01.2016
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Дженоа (Генуя)
|06.01.2016
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|20.12.2015
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|54'
|13.12.2015
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|06.12.2015
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Палермо (Палермо)
|18'
|29.11.2015
|1' -90'
|Рома (Рим)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|81'
|22.11.2015
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:1
|Торино (Турин)
|07.11.2015
|90' -90'
|Милан (Милан)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|01.11.2015
|1' -58'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|28.10.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Лацио (Рим)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Карпи (Карпи)
|04.10.2015
|1' -46'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|28.09.2015
|32' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|90'
|24.09.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|20.09.2015
|1' -62'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|23.08.2015
|1' -24'
|Интер (Милан)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)