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Херман Денис
Статистика
Херман Денис - статистика
Завершил карьеру
10 сентября 1981 (45), Ломас-де-Замора
#19 | Нападающий
182 см | 87 кг
Аргентина
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
14
4
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1 : 1
30.01.2016
Сассуоло
1' - 82'
32'
32'
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
0 : 0
23.01.2016
Аталанта
74' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 1
16.01.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
0 : 2
10.01.2016
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2 : 1
06.01.2016
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1 : 3
20.12.2015
Наполи
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
1 : 0
13.12.2015
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 0
06.12.2015
Палермо
1' - 90'
18'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
0 : 2
29.11.2015
Аталанта
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
0 : 1
22.11.2015
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0 : 0
07.11.2015
Аталанта
90' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
3 : 0
01.11.2015
Аталанта
1' - 58'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
2 : 1
28.10.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
2 : 0
25.10.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
3 : 0
18.10.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
3 : 0
04.10.2015
Аталанта
1' - 46'
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2 : 1
28.09.2015
Сампдория
32' - 90'
90'
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0 : 1
24.09.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 1
20.09.2015
Верона
1' - 62'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
2 : 2
13.09.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
1 : 0
23.08.2015
Аталанта
1' - 24'
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