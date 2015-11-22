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    Херман Денис - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Херман
    Фамилия Денис
    Команда Индепендьенте
    Состав Основной
    Родной город Ломас-де-Замора
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 сентября 1981 (41 год)
    Рост 182
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аталанта 14 4 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2016 1' -82' Аталанта (Бергамо) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    32' 32'
    23.01.2016 74' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    16.01.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Интер (Милан)
    10.01.2016 1' -90' Аталанта (Бергамо) 0:2 Дженоа (Генуя)
    06.01.2016 1' -90' Удинезе (Удине) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    20.12.2015 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:3 Наполи (Неаполь)
    54'
    13.12.2015 1' -90' Кьево (Верона) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    06.12.2015 1' -90' Аталанта (Бергамо) 3:0 Палермо (Палермо)
    18'
    29.11.2015 1' -90' Рома (Рим) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    81'
    22.11.2015 1' -90' Аталанта (Бергамо) 0:1 Торино (Турин)
    07.11.2015 90' -90' Милан (Милан) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    01.11.2015 1' -58' Болонья (Болонья) 3:0 Аталанта (Бергамо)
    28.10.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Лацио (Рим)
    25.10.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    18.10.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:0 Карпи (Карпи)
    04.10.2015 1' -46' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Аталанта (Бергамо)
    28.09.2015 32' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Сампдория (Генуя)
    90'
    24.09.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    20.09.2015 1' -62' Аталанта (Бергамо) 1:1 Верона (Верона)
    13.09.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    23.08.2015 1' -24' Интер (Милан) 1:0 Аталанта (Бергамо)
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