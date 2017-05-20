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Лауре
Статистика
Лауре - статистика
Завершил карьеру
22 марта 1985 (41), Мадрид
#15 | Защитник
171 см | 64 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
7
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
3 : 0
20.05.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0 : 0
14.05.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
1 : 2
07.05.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2 : 2
30.04.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
23.04.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2 : 0
15.04.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
4 : 2
08.04.2017
Депортиво
12' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
0 : 0
05.04.2017
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3 : 0
02.04.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0 : 1
19.03.2017
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
2 : 1
12.03.2017
Барселона
86' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0 : 1
05.03.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1 : 1
02.03.2017
Атлетико
82' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
3 : 1
28.01.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
20.01.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0 : 0
14.01.2017
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
4 : 0
15.10.2016
Депортиво
1' - 65'
65'
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2 : 1
01.10.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
1 : 0
25.09.2016
Депортиво
1' - 90'
56'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1 : 2
22.09.2016
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
0 : 0
19.09.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
0 : 1
11.09.2016
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
0 : 0
26.08.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
2 : 1
19.08.2016
Эйбар
Был в запасе
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