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    Лауре - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Лауреано
    Фамилия Руиз
    Команда Депортиво
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 марта 1985 (37 лет)
    Рост 171
    Вес 64
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Депортиво 7 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 3:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    14.05.2017 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    07.05.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    30.04.2017 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:2 Депортиво (Ла-Корунья)
    23.04.2017 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    15.04.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:0 Малага (Малага)
    08.04.2017 12' -90' Севилья (Севилья) 4:2 Депортиво (Ла-Корунья)
    05.04.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Гранада (Гранада)
    02.04.2017 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    19.03.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:1 Сельта (Виго)
    12.03.2017 86' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 2:1 Барселона (Барселона)
    05.03.2017 Был в запасе Спортинг (Хихон) 0:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    02.03.2017 82' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    28.01.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    20.01.2017 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    14.01.2017 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    15.10.2016 1' -65' Барселона (Барселона) 4:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    65'
    01.10.2016 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:1 Спортинг (Хихон)
    25.09.2016 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    56'
    22.09.2016 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:2 Леганес (Леганес)
    19.09.2016 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    11.09.2016 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    26.08.2016 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    19.08.2016 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:1 Эйбар (Эйбар)
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