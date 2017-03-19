Лауре - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Лауреано
|Фамилия
|Руиз
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|64
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Лауреано
|Фамилия
|Руиз
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|7
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|3:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|14.05.2017
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|07.05.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|30.04.2017
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:2
|Депортиво (Ла-Корунья)
|23.04.2017
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Малага (Малага)
|08.04.2017
|12' -90'
|Севилья (Севилья)
|4:2
|Депортиво (Ла-Корунья)
|05.04.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Гранада (Гранада)
|02.04.2017
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:1
|Сельта (Виго)
|12.03.2017
|86' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:1
|Барселона (Барселона)
|05.03.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|0:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|02.03.2017
|82' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|28.01.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|20.01.2017
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|14.01.2017
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|15.10.2016
|1' -65'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|65'
|01.10.2016
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|25.09.2016
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|56'
|22.09.2016
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:2
|Леганес (Леганес)
|19.09.2016
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|26.08.2016
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|19.08.2016
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)