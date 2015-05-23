Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Махир Саглик - статистика

Завершил карьеру
18 января 1983 (43), Падерборн
#10 | Нападающий
178 см | 74 кг
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падерборн
12
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Падерборн
1 : 2
23.05.2015
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1 : 0
16.05.2015
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Падерборн
1 : 3
10.05.2015
Вольфсбург
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 2
02.05.2015
Падерборн
77' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Падерборн
2 : 2
26.04.2015
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Падерборн
2 : 1
11.04.2015
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Падерборн
0 : 0
21.03.2015
Хоффенхайм
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
4 : 0
14.03.2015
Падерборн
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1 : 2
15.02.2015
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
0 : 0
07.02.2015
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Падерборн
0 : 3
04.02.2015
Гамбург
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
5 : 0
31.01.2015
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
0 : 0
20.12.2014
Падерборн
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Падерборн
1 : 2
17.12.2014
Шальке-04
1' - 76'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 1
14.12.2014
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Падерборн
1 : 1
06.12.2014
Фрайбург
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
4 : 0
29.11.2014
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Падерборн
2 : 2
22.11.2014
Боруссия Д
81' - 90'
81'
85'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3 : 0
08.11.2014
Падерборн
58' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Падерборн
3 : 1
02.11.2014
Герта
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Падерборн
2 : 2
24.08.2014
Майнц
1' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
3
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
13
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
7
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+