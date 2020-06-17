Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марсель Шмельцер - статистика

Завершил карьеру
22 января 1988 (38)
#29 | Защитник
181 см | 74 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия Д
6
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
0 : 2
17.06.2020
Майнц
54' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фортуна
0 : 1
13.06.2020
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
1 : 0
06.06.2020
Герта
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Падерборн
1 : 6
31.05.2020
Боруссия Д
80' - 90'
89'
85'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия Д
0 : 1
26.05.2020
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0 : 2
23.05.2020
Боруссия Д
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия Д
4 : 0
16.05.2020
Шальке-04
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
1 : 2
07.03.2020
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия Д
1 : 0
29.02.2020
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
0 : 2
22.02.2020
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д
4 : 0
14.02.2020
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
4 : 3
08.02.2020
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия Д
5 : 0
01.02.2020
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
1 : 2
30.11.2019
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
3 : 3
22.11.2019
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
2 : 2
05.10.2019
Боруссия Д
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
2 : 2
22.09.2019
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия Д
4 : 0
14.09.2019
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
3 : 1
31.08.2019
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1 : 3
23.08.2019
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
5 : 1
17.08.2019
Аугсбург
Был в запасе
Главные новости
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
1
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
7
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
2
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
2
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+