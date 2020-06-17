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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 17 июня 2020
Боруссия Д
17.06.2020, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Майнц
33'
Ж. Буркардт
49'
Ж. Матета (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
Желтая карточка
А. Витсель
90'
87'
Желтая карточка
А. Салаи
84'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
К. Онисиво
84'
Замена
Д. Бросински
️️️️
А. Мартин
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
82'
Желтая карточка
А. Хакими
81'
79'
Желтая карточка
Д. Латца
Желтая карточка
Р. Геррейру
79'
Замена
М. Морей
️️️️
Д. Санчо
77'
75'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
П. Кунде
75'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ж. Матета
67'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ж. Буркардт
Желтая карточка
Э. Джан
54'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Л. Пищек
54'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Матета
Желтая карточка
М. Хуммельс
37'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Б. Баку
30'
Желтая карточка
А. Мартин
Желтая карточка
Л. Пищек
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Тайлан Думан
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
21
Алаа Бакир
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
15
Хуммельс
26
Пищек
2
Хакими
23
Джан
28
Витсель
9
Азар
8
Брандт
19
Санчо
9
Холанд
4-4-1-1
21
Мюллер
17
Баку
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
24
Мартин
46
Латца
9
Онисиво
9
Буркардт
25
Кунде
14
Бутьюс
14
Матета
19
Санчо
3
Морей
3
Морей
19
Санчо
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
26
Пищек
29
Шмельцер
29
Шмельцер
26
Пищек
24
Мартин
18
Бросински
18
Бросински
24
Мартин
25
Кунде
18
Баррейро
18
Баррейро
25
Кунде
9
Буркардт
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Буркардт
9
Онисиво
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
9
Онисиво
14
Матета
11
Салаи
11
Салаи
14
Матета
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
21
Тобиас Рашль
АП
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Тайлан Думан
ЦП
21
Алаа Бакир
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Остались в запасе
21
Тобиас Рашль
АП
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Тайлан Думан
ЦП
21
Алаа Бакир
ЦФ
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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