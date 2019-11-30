Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия Д
Герта - Боруссия Д: обзор матча 30 ноября 2019
Герта
30.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
34'
В. Дарида
15'
Д. Санчо
17'
Т. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия Д
Желтая карточка
В. Ибишевич
83'
45'
Вторая желтая
М. Хуммельс
ГОЛ! 1:2!
В. Дарида
Пас отдал
Д. Лукебакио
34'
19'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Желтая карточка
В. Дарида
18'
17'
ГОЛ! 0:2!
Т. Азар
Пас отдал
А. Хакими
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчо
Пас отдал
Ю. Брандт
Желтая карточка
М. Груйич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Герта
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
3-3-2-1-1
1
Крафт
4
Рекик
28
Боята
4
Штарк
7
Миттельштадт
8
Груйич
27
Вольф
16
Дарида
5
Скьельбред
14
Лукебакио
9
Зелке
3-2-1-3-1
1
Бюрки
23
Загаду
25
Аканджи
15
Хуммельс
2
Хакими
22
Геррейру
28
Витсель
19
Санчо
8
Брандт
9
Азар
18
Ройс
Остались в запасе
Герта
Боруссия Д
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Анте Чович
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Герта - Боруссия Д
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Герта
Боруссия Д
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+