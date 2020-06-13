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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Боруссия Д
Фортуна - Боруссия Д: обзор матча 13 июня 2020
Фортуна
13.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
90+5'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Боруссия Д
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Аканджи
85'
Желтая карточка
А. Хакими
Замена
Ж. Циммер
️️️️
Э. Томми
83'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
К. Караман
81'
Замена
А. Моралес
️️️️
М. Соботтка
81'
Желтая карточка
Н. Гисельман
80'
Замена
С. Скрыбски
️️️️
М. Зуттнер
76'
74'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
70'
Желтая карточка
М. Аканджи
61'
Замена
Э. Холанд
️️️️
А. Витсель
58'
Желтая карточка
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Марсель Соботтка
ЦП
25
Маттиас Циммерманн
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
29
Маркус Зуттнер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
25
Занка
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
10
Джованни Рейна
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
3-5-1-1
33
Кастенмайер
17
Гисельман
4
Хоффманн
23
Айхан
27
Томми
25
Циммерманн
23
Бериша
29
Зуттнер
31
Соботтка
7
Штегер
19
Караман
3-3-1-3
1
Бюрки
26
Пищек
15
Хуммельс
25
Аканджи
2
Хакими
23
Джан
22
Геррейру
28
Витсель
19
Санчо
8
Брандт
9
Азар
29
Зуттнер
7
Скрыбски
7
Скрыбски
29
Зуттнер
27
Томми
8
Циммер
8
Циммер
27
Томми
31
Соботтка
27
Моралес
27
Моралес
31
Соботтка
19
Караман
10
Хеннингс
10
Хеннингс
19
Караман
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
28
Витсель
9
Холанд
9
Холанд
28
Витсель
Остались в запасе
Фортуна
Боруссия Д
1
Михаэль Ренсинг
ВР
25
Занка
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
3
Матеу Морей
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
25
Занка
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Остались в запасе
3
Матеу Морей
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Фортуна - Боруссия Д
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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