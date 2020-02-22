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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 22 февраля 2020
Вердер
22.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
52'
Д. Загаду
66'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
66'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
А. Хакими
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Загаду
Пас отдал
Д. Санчо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Марио Гетце
АП
3-2-3-2
1
Павленка
13
Велькович
4
Мойсандер
21
Топрак
6
Аугустинссон
23
Гебре Селасси
18
Классен
32
Биттенкурт
7
Рашица
10
Осако
9
Зелке
3-3-1-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
15
Хуммельс
23
Загаду
2
Хакими
23
Джан
22
Геррейру
28
Витсель
19
Санчо
9
Азар
9
Холанд
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
10
Джованни Рейна
АП
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Остались в запасе
10
Джованни Рейна
АП
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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