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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Герта
Боруссия Д - Герта: обзор матча 06 июня 2020
Боруссия Д
06.06.2020, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Герта
58'
Э. Джан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Герта
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Р. Геррейру
90'
88'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
А. Эссвайн
88'
Замена
А. Майер
️️️️
М. Груйич
Замена
Л. Балерди
️️️️
А. Витсель
80'
Замена
М. Морей
️️️️
Т. Азар
79'
77'
Желтая карточка
К. Пентек
76'
Желтая карточка
А. Эссвайн
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ю. Брандт
68'
62'
Замена
К. Пентек
️️️️
П. Скьельбред
ГОЛ! 1:0!
Э. Джан
Пас отдал
Ю. Брандт
58'
46'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Д. Лукебакио
30'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Я. Дилросун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
21
Тобиас Рашль
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
Герта
23
Деннис Смарш
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
4-2-1-3
1
Бюрки
22
Геррейру
26
Пищек
25
Аканджи
2
Хакими
23
Джан
27
Делэни
28
Витсель
9
Азар
8
Брандт
19
Санчо
4-1-2-2-1
22
Ярстейн
22
Пекарик
33
Торунарига
28
Боята
7
Миттельштадт
8
Груйич
5
Скьельбред
16
Дарида
14
Лукебакио
24
Дилросун
11
Ибишевич
9
Азар
3
Морей
3
Морей
9
Азар
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
22
Геррейру
29
Шмельцер
29
Шмельцер
22
Геррейру
28
Витсель
26
Балерди
26
Балерди
28
Витсель
8
Груйич
10
Майер
10
Майер
8
Груйич
Эссвайн
10
Самарджич
10
Самарджич
Эссвайн
24
Дилросун
35
Эссвайн
35
Эссвайн
24
Дилросун
14
Лукебакио
24
Нганкам
24
Нганкам
14
Лукебакио
5
Скьельбред
9
Пентек
9
Пентек
5
Скьельбред
Остались в запасе
Боруссия Д
Герта
21
Тобиас Рашль
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
23
Деннис Смарш
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
21
Тобиас Рашль
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
23
Деннис Смарш
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия Д - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
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