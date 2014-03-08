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    Энди Уилкинсон - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Энди
    Фамилия Уилкинсон
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 августа 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    03.05.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 4:1 Фулхэм (Лондон)
    26.04.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    19.04.2014 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.04.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    05.04.2014 46' -90' Челси (Лондон) 3:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.03.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    23.03.2014 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:4 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    15.03.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Вест Хэм (Лондон)
    08.03.2014 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.03.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Арсенал (Лондон)
    22.02.2014 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.02.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.12.2013 1' -81' Тоттенхэм (Лондон) 3:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    26.12.2013 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 5:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    21.12.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    14.12.2013 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    07.12.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:2 Челси (Лондон)
    30.11.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 4:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    23.11.2013 77' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Сандерленд (Сандерленд)
    26.10.2013 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.10.2013 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    74'
    24.08.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    17.08.2013 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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