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Сток Сити - Вест Бромвич
Сток Сити - Вест Бромвич: обзор матча 19 октября 2013
Сток Сити
19.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Бромвич
Замена
У. Паласиос
️️️️
М. Арнаутович
90'
+2
Замена
М. Уилсон
️️️️
Ч. Адам
80'
75'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
В. Аничебе
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
74'
62'
Замена
Н. Анелька
️️️️
С. Бераино
62'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
М. Амалфитано
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Уолтерс
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Вест Бромвич
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-3-1-2
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
7
Айрленд
16
Адам
15
Н'Зонзи
24
Ассаиди
7
Арнаутович
19
Уолтерс
4-4-2
13
Майхилл
2
Джонс
24
Риджуэлл
13
Ольссон
36
Маколи
29
Сессеньон
21
Мулумбу
22
Якоб
31
Амалфитано
28
Аничебе
38
Бераино
16
Адам
36
Уилсон
36
Уилсон
16
Адам
7
Арнаутович
8
Паласиос
8
Паласиос
7
Арнаутович
19
Уолтерс
9
Джонс
9
Джонс
19
Уолтерс
31
Амалфитано
7
Моррисон
7
Моррисон
31
Амалфитано
38
Бераино
39
Анелька
39
Анелька
38
Бераино
28
Аничебе
7
Лонг
7
Лонг
28
Аничебе
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Бромвич
29
Томас Соренсен
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Сток Сити - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Британния Стэдиум
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