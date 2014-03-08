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Норвич Сити - Сток Сити
Норвич Сити - Сток Сити: обзор матча 08 марта 2014
Норвич Сити
08.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
57'
Б. Джонсон
73'
Д. Уолтерс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Сток Сити
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
85'
Замена
Г. Хупер
️️️️
А. Теттей
84'
80'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Д. Гуидетти
78'
Красная карточка
Д. Уолтерс
76'
Замена
М. Этерингтон
️️️️
М. Арнаутович
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уолтерс
69'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
Замена
Д. Хаусон
️️️️
В. Хулахан
67'
63'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
П. Одемвингие
57'
Желтая карточка
М. Уилсон
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
Р. Снодграсс
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-5-1
26
Радди
13
Ольссон
2
Йобо
4
Бассонг
16
Мартин
6
Теттей
4
Джонсон
14
Хулахан
27
Редмонд
23
Снодграсс
9
ван Вольфсвинкел
4-2-4
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
5
Кэмерон
33
Питерс
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
27
Одемвингие
15
Крауч
7
Арнаутович
14
Хулахан
16
Хаусон
16
Хаусон
14
Хулахан
6
Теттей
88
Хупер
88
Хупер
6
Теттей
9
ван Вольфсвинкел
11
Элмандер
11
Элмандер
9
ван Вольфсвинкел
7
Арнаутович
26
Этерингтон
26
Этерингтон
7
Арнаутович
Гуидетти
7
Айрленд
7
Айрленд
Гуидетти
27
Одемвингие
11
Гуидетти
11
Гуидетти
27
Одемвингие
Остались в запасе
Норвич Сити
Сток Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Норвич Сити - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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