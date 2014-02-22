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Манчестер Сити - Сток Сити
Манчестер Сити - Сток Сити: обзор матча 22 февраля 2014
Манчестер Сити
22.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
70'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сток Сити
Желтая карточка
Э. Джеко
89'
80'
Замена
М. Этерингтон
️️️️
Г. Уилэн
77'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Д. Уолтерс
ГОЛ! 1:0!
Я. Туре
Пас отдал
А. Коларов
70'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
С. Йоветич
69'
69'
Замена
У. Паласиос
️️️️
М. Арнаутович
Замена
Х. Навас
️️️️
Фернандиньо
63'
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Негредо
56'
32'
Желтая карточка
Ч. Адам
Желтая карточка
Фернандиньо
30'
Желтая карточка
В. Компани
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
16
Чарли Адам
ОП
12
Гленн Уилэн
ОП
19
Джонатан Уолтерс
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
2
Демичелис
5
Сабалета
14
Насри
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
21
Негредо
10
Джеко
4-2-2-2
31
Бегович
5
Кэмерон
36
Уилсон
17
Шоукросс
33
Питерс
16
Адам
12
Уилэн
27
Одемвингие
19
Уолтерс
7
Арнаутович
15
Крауч
5
Фернандиньо
16
Навас
16
Навас
5
Фернандиньо
Йоветич
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
Йоветич
21
Негредо
9
Йоветич
9
Йоветич
21
Негредо
12
Уилэн
26
Этерингтон
26
Этерингтон
12
Уилэн
19
Уолтерс
7
Айрленд
7
Айрленд
19
Уолтерс
7
Арнаутович
8
Паласиос
8
Паласиос
7
Арнаутович
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сток Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Сити - Сток Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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