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Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм - Сток Сити: обзор матча 29 декабря 2013
Тоттенхэм
29.12.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
37'
Р. Сольдадо (П)
65'
М. Дембеле
69'
А. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сток Сити
Желтая карточка
Э. Ламела
88'
81'
Замена
М. Муниеса
️️️️
Э. Уилкинсон
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Адебайор
80'
Замена
Э. Ламела
️️️️
А. Леннон
75'
ГОЛ! 3:0!
А. Леннон
Пас отдал
Э. Адебайор
69'
68'
Замена
Д. Пеннант
️️️️
У. Паласиос
ГОЛ! 2:0!
М. Дембеле
Пас отдал
Р. Сольдадо
65'
Замена
Э. Капу
️️️️
Паулиньо
62'
52'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
52'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
М. Дембеле
52'
50'
Замена
Ч. Адам
️️️️
С. Айрленд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Сольдадо
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
26
Джейми Несс
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
3
Фрайерс
21
Кирикеш
20
Доусон
26
Ноутон
18
Паулиньо
8
Дембеле
12
Леннон
24
Эриксен
25
Адебайор
9
Сольдадо
4-3-1-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
5
Кэмерон
33
Питерс
15
Н'Зонзи
8
Паласиос
7
Айрленд
24
Ассаиди
15
Крауч
19
Уолтерс
18
Паулиньо
6
Капу
6
Капу
18
Паулиньо
25
Адебайор
89
Шадли
89
Шадли
25
Адебайор
12
Леннон
9
Ламела
9
Ламела
12
Леннон
28
Уилкинсон
5
Муниеса
5
Муниеса
28
Уилкинсон
7
Айрленд
16
Адам
16
Адам
7
Айрленд
8
Паласиос
7
Пеннант
7
Пеннант
8
Паласиос
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сток Сити
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
26
Джейми Несс
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Остались в запасе
26
Джейми Несс
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Тоттенхэм - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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