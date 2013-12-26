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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сток Сити
Ньюкасл - Сток Сити: обзор матча 26 декабря 2013
Ньюкасл
26.12.2013, четверг, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
5 : 1
Завершен
Сток Сити
44'
Л. Реми
48'
Й. Гуффран
56'
Л. Реми
66'
Й. Кабай
80'
П. Сиссе (П)
29'
У. Ассаиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сток Сити
ГОЛ с пенальти! 5:1!
П. Сиссе
80'
ГОЛ! 4:1!
Й. Кабай
Пас отдал
М. Дебюши
66'
ГОЛ! 3:1!
Л. Реми
Пас отдал
М. Сиссоко
56'
ГОЛ! 2:1!
Й. Гуффран
48'
Желтая карточка
М. Дебюши
45'
+1
44'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 1:1!
Л. Реми
Пас отдал
А. Бен Арфа
44'
43'
Красная карточка
М. Уилсон
Пенальти не реализован!
Л. Реми
43'
40'
Вторая желтая
Г. Уилэн
34'
Желтая карточка
Г. Уилэн
29'
ГОЛ! 0:1!
У. Ассаиди
Пас отдал
Ч. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
5
Уильямсон
26
Дебюши
29
Кабай
17
Сиссоко
6
Анита
8
Бен Арфа
14
Реми
94
Гуффран
4-3-1-2
29
Соренсен
36
Уилсон
5
Кэмерон
17
Шоукросс
33
Питерс
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
16
Адам
24
Ассаиди
15
Крауч
19
Уолтерс
Остались в запасе
Ньюкасл
Сток Сити
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ньюкасл - Сток Сити
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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