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Кардифф - Сток Сити
Кардифф - Сток Сити: обзор матча 19 апреля 2014
Кардифф
19.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
51'
П. Уиттингем (П)
45+3'
М. Арнаутович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Сток Сити
85'
Желтая карточка
П. Крауч
85'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
С. Айрленд
Замена
Д. Джон
️️️️
Фабио
84'
Замена
К. Джонс
️️️️
М. Меллер Дели
81'
78'
Замена
У. Ассаиди
️️️️
М. Арнаутович
Желтая карточка
Кала
74'
Желтая карточка
Д. Матч
66'
Замена
В. Заа
️️️️
К. Бо-Кьюн
60'
52'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Уиттингем
51'
48'
Желтая карточка
П. Одемвингие
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Арнаутович
29'
Замена
М. Муниеса
️️️️
Э. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Кала
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
7
Питер Уиттингем
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
4-1-4-1
1
Маршалл
16
Кала
28
Теофил-Катерин
29
Колкер
2
Фабио
17
Медель
13
Ким Бо-Кьюн
7
Уиттингем
77
Матч
17
Дели
22
Кэмпбелл
4-3-3
31
Бегович
5
Кэмерон
36
Уилсон
17
Шоукросс
33
Питерс
12
Уилэн
7
Айрленд
15
Н'Зонзи
27
Одемвингие
7
Арнаутович
15
Крауч
2
Фабио
28
Джон
28
Джон
2
Фабио
13
Ким Бо-Кьюн
10
Заа
10
Заа
13
Ким Бо-Кьюн
17
Дели
9
Джонс
9
Джонс
17
Дели
33
Питерс
5
Муниеса
5
Муниеса
33
Питерс
7
Арнаутович
24
Ассаиди
24
Ассаиди
7
Арнаутович
7
Айрленд
19
Уолтерс
19
Уолтерс
7
Айрленд
Остались в запасе
Кардифф
Сток Сити
1
Джо Льюис
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Кардифф - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Кардифф Сити
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