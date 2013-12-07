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Сток Сити - Челси
Сток Сити - Челси: обзор матча 07 декабря 2013
Сток Сити
07.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Челси
42'
П. Крауч
50'
С. Айрленд
90'
У. Ассаиди
9'
А. Шюррле
53'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Челси
Желтая карточка
С. Айрленд
90'
+1
Желтая карточка
У. Ассаиди
90'
ГОЛ! 3:2!
У. Ассаиди
Пас отдал
С. Айрленд
90'
Замена
У. Паласиос
️️️️
Г. Уилэн
86'
85'
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
У. Ассаиди
️️️️
Д. Уолтерс
84'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
83'
Желтая карточка
П. Крауч
80'
70'
Замена
С. Это'О
️️️️
А. Шюррле
70'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Д. Оби Микел
59'
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Торрес
53'
ГОЛ! 2:2!
А. Шюррле
ГОЛ! 2:1!
С. Айрленд
Пас отдал
Д. Уолтерс
50'
ГОЛ! 1:1!
П. Крауч
Пас отдал
М. Арнаутович
42'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Ч. Адам
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Д. Оби Микел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
5
Муниеса
17
Шоукросс
36
Уилсон
5
Кэмерон
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
16
Адам
15
Крауч
7
Арнаутович
19
Уолтерс
4-3-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
7
Рамирес
20
Шюррле
12
Оби Микел
64
Мата
10
Азар
9
Торрес
12
Уилэн
8
Паласиос
8
Паласиос
12
Уилэн
16
Адам
7
Айрленд
7
Айрленд
16
Адам
19
Уолтерс
24
Ассаиди
24
Ассаиди
19
Уолтерс
12
Оби Микел
8
Лэмпард
8
Лэмпард
12
Оби Микел
9
Торрес
19
Ба
19
Ба
9
Торрес
20
Шюррле
9
Это'О
9
Это'О
20
Шюррле
Остались в запасе
Сток Сити
Челси
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сток Сити - Челси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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