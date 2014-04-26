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Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити - Тоттенхэм: обзор матча 26 апреля 2014
Сток Сити
26.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
33'
Д. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Тоттенхэм
Желтая карточка
М. Арнаутович
90'
+1
78'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Леннон
73'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Н. Шадли
69'
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
Д. Роуз
65'
Желтая карточка
Д. Роуз
Замена
У. Ассаиди
️️️️
П. Крауч
61'
Замена
Э. Питерс
️️️️
С. Айрленд
55'
Вторая желтая
Р. Шоукросс
52'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
45'
44'
Желтая карточка
К. Ноутон
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роуз
Пас отдал
Э. Адебайор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
5
Кэмерон
5
Муниеса
36
Уилсон
17
Шоукросс
12
Уилэн
7
Айрленд
15
Н'Зонзи
15
Крауч
7
Арнаутович
27
Одемвингие
4-3-1-2
1
Льорис
26
Ноутон
20
Доусон
4
Кабуль
3
Роуз
12
Леннон
89
Шадли
18
Паулиньо
24
Эриксен
25
Адебайор
9
Кейн
7
Айрленд
33
Питерс
33
Питерс
7
Айрленд
15
Крауч
24
Ассаиди
24
Ассаиди
15
Крауч
3
Роуз
3
Фрайерс
3
Фрайерс
3
Роуз
89
Шадли
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
89
Шадли
12
Леннон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Леннон
Остались в запасе
Сток Сити
Тоттенхэм
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
24
Брэд Фридель
ВР
6
Набиль Бенталеб
ЦП
30
Сандро
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
6
Набиль Бенталеб
ЦП
30
Сандро
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Сток Сити - Тоттенхэм
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Британния Стэдиум
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