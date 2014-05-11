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Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 11 мая 2014
Вест Бромвич
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
56'
С. Сессеньон
22'
Г. Маколи (АГ)
87'
Ч. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
90'
Замена
М. Этерингтон
️️️️
М. Арнаутович
Замена
М. Выдра
️️️️
Ю. Мулумбу
90'
87'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Адам
Пас отдал
Г. Уилэн
Замена
Л. О'Нил
️️️️
К. Доусон
83'
81'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Д. Уолтерс
77'
Замена
П. Крауч
️️️️
П. Одемвингие
Замена
В. Аничебе
️️️️
М. Амалфитано
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Сессеньон
Пас отдал
К. Доусон
56'
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Маколи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
3-5-1-1
12
Фостер
13
Ольссон
36
Маколи
15
Доусон
11
Брант
21
Мулумбу
7
Моррисон
31
Амалфитано
18
Дорранс
29
Сессеньон
38
Бераино
4-3-3
29
Соренсен
36
Уилсон
17
Шоукросс
5
Муниеса
5
Кэмерон
15
Н'Зонзи
7
Айрленд
12
Уилэн
27
Одемвингие
7
Арнаутович
19
Уолтерс
15
Доусон
20
О'Нил
20
О'Нил
15
Доусон
21
Мулумбу
11
Выдра
11
Выдра
21
Мулумбу
31
Амалфитано
28
Аничебе
28
Аничебе
31
Амалфитано
7
Арнаутович
26
Этерингтон
26
Этерингтон
7
Арнаутович
19
Уолтерс
16
Адам
16
Адам
19
Уолтерс
27
Одемвингие
15
Крауч
15
Крауч
27
Одемвингие
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Хоуторнс
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