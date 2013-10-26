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Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Манчестер Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 26 октября 2013
Манчестер Юнайтед
26.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Сток Сити
43'
Р. ван Перси
78'
У. Руни
80'
Чичарито
4'
П. Крауч
45'
М. Арнаутович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Желтая карточка
Л. Валенсия
90'
+5
84'
Желтая карточка
Р. Хут
81'
Замена
Ч. Адам
️️️️
С. Айрленд
ГОЛ! 3:2!
Чичарито
Пас отдал
П. Эвра
80'
ГОЛ! 2:2!
У. Руни
Пас отдал
Р. ван Перси
78'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
К. Смоллинг
76'
70'
Замена
Г. Уилэн
️️️️
У. Паласиос
Желтая карточка
Чичарито
69'
Замена
Чичарито
️️️️
Т. Клеверли
68'
67'
Желтая карточка
М. Уилсон
65'
Желтая карточка
У. Паласиос
62'
Желтая карточка
С. Айрленд
Замена
А. Янузай
️️️️
Нани
58'
49'
Замена
М. Уилсон
️️️️
М. Арнаутович
49'
Травма
М. Арнаутович
45'
+3
Желтая карточка
Р. Шоукросс
45'
+2
Желтая карточка
П. Крауч
45'
ГОЛ! 1:2!
М. Арнаутович
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
43'
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Крауч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Уэйн Руни
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
19
Джонатан Уолтерс
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
4
Джонс
6
Смоллинг
8
Клеверли
16
Кэррик
17
Нани
32
Руни
10
Кагава
32
ван Перси
4-2-2-2
31
Бегович
5
Кэмерон
17
Шоукросс
6
Хут
33
Питерс
8
Паласиос
15
Н'Зонзи
7
Айрленд
19
Уолтерс
7
Арнаутович
15
Крауч
6
Смоллинг
25
Валенсия
25
Валенсия
6
Смоллинг
17
Нани
24
Янузай
24
Янузай
17
Нани
8
Клеверли
14
Чичарито
14
Чичарито
8
Клеверли
7
Арнаутович
36
Уилсон
36
Уилсон
7
Арнаутович
8
Паласиос
12
Уилэн
12
Уилэн
8
Паласиос
7
Айрленд
16
Адам
16
Адам
7
Айрленд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сток Сити
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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